Achtung! Dieser Star Wars Jedi Survivor-Gegner frisst eure XP und gibt sie nicht zurück

Da guckt nicht nur Cal dumm aus der Wäsche, wenn seine gesammelten Erfahrungspunkte plötzlich weg sind.

Star Wars Jedi: Survivor ist frisch erschienen und macht vieles im Vergleich zum Vorgänger besser. Nur bei der Technik hakelt es beim Spiel an vielen Stellen noch. Neben einer Framerate, die immer wieder einbricht, Tearing und Unschärfe kämpfen viele Fans im Spiel zusätzlich mit Bugs als gegen das Imperium.

Einer dieser Fehler kann sogar dafür sorgen, dass ihr eure gesammelte Erfahrung für immer verliert, wenn ihr bei einem bestimmten Gegner sterbt.

Seid bei diesem Mogu besonders vorsichtig

Wie zahlreiche Fans auf Reddit berichten, scheint ein bestimmter Gegner auf dem zweiten Planeten eurer Reise, Koboh, verbuggt zu sein. Die Rede ist vom Yeti-artigen "Mogu", dem ihr zum ersten Mal im Basaltgraben begegnet. Genau diese Stelle ist auch das Problem. Sterbt ihr hier bei dem kniffligen Gegner, kann es vorkommen, dass ihr nicht mehr an eure Erfahrungspunkte kommt.

Wie mehrere Spieler*innen berichten, können sie ihre EXP am Ort von Cals Ableben einfach nicht einsammeln. Stattdessen wirkt es so, als würden sie unter der Erde feststecken. Andere berichten, dass es ihnen nur beim ersten Bildschirm-Tod so ergangen sei und sie die EXP danach ganz normal vom Mogu zurückbekommen würden. So oder so ist es natürlich ärgerlich für alle, die diesem nicht gerade leichten Gegner mit einer Menge Erfahrungspunkten im Gepäck begegnen.

Dabei ist das leider bei weitem nicht der schlimmste Bug, auf den ihr in Star Wars Jedi: Survivor stoßen könnt. Im Spiel gibt es auch einen Game Breaking-Bug, den ihr aber zum Glück umgehen könnt:

Fixes können noch dauern

Zumindest sind viele der Probleme mit dem Spiel bereits bekannt und Publisher EA hat auch bereits Besserung versprochen. Mit Patch 1.03 ist auch frisch ein Update für PS5 und Xbox Series X/S erschienen.

Zwar hat das bereits an einigen Problemen gearbeitet, aber noch nicht die erhoffte Performance-Verbesserung gebracht. Es wird also vermutlich noch einige Wochen und größere Updates brauchen, bis Star Wars Jedi: Survivor wirklich mit einer runden Performance läuft.

Seid ihr noch auf ungewöhnliche Bugs im Spiel gestoßen?