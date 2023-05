Cals Lichtschwert nach eurem Geschmack anzupassen, gehört bei Jedi Survivor dazu.

In Jedi: Survivor kämpft ihr mit dem Lichtschwert nicht nur effizient, sondern vor allem auch stilvoll. An zahlreichen Werkbänken überall im Spiel könnt ihr nicht nur die Lichtschwertfarbe, sondern so ziemlich alles an eurer Waffe optisch anpassen. Eine sehr coole Option lässt sich allerdings leicht übersehen und ist auch nicht von Anfang an verfügbar. Wir erklären euch, wie euer Cal mit seiner Waffe noch stylischer daherkommt.

Customization-Option macht euch zu Kylo Ren

Die ersten drei Lichtschwert-Haltungen mit dem einhändigen, dem Doppelschwert und den zwei Schwertern bekommt ihr schon ganz am Anfang auf Coruscant. Ab der ersten Werkbank habt ihr die Möglichkeit, mit der Optik herumzuspielen.

Später im Spielverlauf bekommt ihr zusätzlich die Zweihänder-Haltung (Crossguard) mit Parierstangen dazu, die natürlich sofort an Kylo Ren erinnern. Und genau bei dieser Art von Lichtschwert könnt ihr eine coole Anpassungsmöglichkeit nutzen, die wir euch empfehlen wollen.

Das ist neu: Wie gewohnt, könnt ihr in der Übersicht oben unterschiedliche Komponenten anpassen. Allerdings wird unten im Bildschirm noch eine kleine Besonderheit angezeigt: Auf Tastendruck lassen sich die Parierstangen, beziehungsweise die dafür vorgesehenen Schlitze, nämlich noch in ihrem Winkel anpassen. Auf PlayStation-Konsolen drückt ihr dafür Viereck, auf Xbox Series die X-Taste.

In diesem Video seht ihr die Option bei 8:45 min unten eingeblendet:

Jetzt habt ihr die Möglichkeit, vielfältig anzupassen, in welchem Winkel eure Parierstangen aus eurem Lichtschwert herausragen – zwischen 35 und 105 Grad. Optisch macht das schon einen sichtbaren Unterschied, spielerisch bringt es euch aber keine Vor- oder Nachteile, egal, wie ihr die Einstellung wählt. Ihr könnt euch also ganz frei nach eurem Geschmack austoben.

In den oben verlinkten Guides verraten wir euch noch mehr Wissenswertes zum Spiel, beispielsweise, welche Lichtschwertfarben es gibt und welche zwei ihr erst mal aufwändig freischalten müsst. Zudem erfahrt ihr bei uns natürlich auch, wie viele Planeten es im neuen Star Wars-Spiel gibt und wie diese heißen oder wie es mit dem Umverteilen von Skillpunkten aussieht.

Habt ihr diese Anpassungsmöglichkeit schon entdeckt und genutzt?