Ausgerechnet eine riesige Kröte hat in Fallen Order für Angst und Schrecken gesorgt.

Na, was fällt euch ein, wenn ihr an Star Wars Jedi: Fallen Order zurückdenkt? Heldenhafte Kämpfe mit coolen Lichtschwert-Choreographien? Oder vielleicht doch eher, wie euch eine riesige Kröte fast zur Verzweiflung getrieben hätte? Oggdo Bogdo ist ein berüchtiger Bossgegner aus Fallen Order, der vielen Spielenden gleich am Anfang gezeigt hat, wo hier der Hammer hängt. In der Fortsetzung Jedi: Survivor kehrt dieser Albtraum zurück... und er bringt Verstärkung mit.

Oggdo Bogdo und sein Nachkomme

Die miese Kröte hat Spieler*innen in Fallen Order auf Bogano das Leben so schwer gemacht, dass wir euch damals in einem Guide Tipps für den Bosskampf auf den Weg gegeben haben. Im taktischen Leitfaden wurde Oggdo Bodgo gar als "teuflische Abscheulichkeit" bezeichnet.

In Jedi: Survivor könnt ihr ihn wieder ziemlich am Anfang des Spiels treffen – oder zumindest seinen Nachkommen, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht: die Oggdo Brut (Oggdo Bogdo selbst könnt ihr ebenfalls finden, wie wir euch weiter unten erläutern).

Ihr findet diesen Boss gleich auf dem zweiten Planeten, also dem ersten Spielabschnitt, in dem ihr euch etwas freier bewegen und erkunden könnt.

In diesem Video könnt ihr euch eine Strategie für den Froschkampf... sorry... Bosskampf in Jedi: Survivor anschauen:

Oggdo Bogdos Nachkomme befindet sich auf Koboh, in Fort Kah'lin, wo ihr es zuerst mal mit Raidern und Droiden zu tun bekommt. In dieser Festung findet ihr den Boss, der euch nach wie vor eine ordentliche Herausforderung bietet. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, es euch im Story Modus oder dem Jedi Padawan-Modus (zwischen Story Modus und dem mittleren Schwierigkeisgrad), leichter zu machen.

Eine "stylische" Belohnung: Habt ihr die Oggdo Brut besiegt, wartet in einer Kiste auch noch eine Belohnung, die ebenfalls ein schöner Verweis auf Fallen Order ist: ein klassischer rosafarbener Poncho für Cal.

Der echte Oggdo Bogdo: Ihr könnt gar nicht genug von krötigen Herausforderungen bekommen? Dann habt ihr Glück, denn das ist nicht die einzige Möglichkeit, bei der ihr in Jedi: Survivor auf einen Krötenkampf treffen könnt.

Falls ihr mehr wollt, besucht Domas Laden im Außenposten. Neben ihr sitzt ein eigentlich ganz niedliches Froschwesen in einem Korb. Interagiert mit ihm, um einen Machtriss zu öffnen. Glückwunsch! Jetzt könnt ihr es mit der Oggdo Brut und Oggdo Bogdo gleichzeitig aufnehmen – falls ihr euch denn traut.

Und - War Oggdo Bogdo für euch im ersten Spiel ein Angstgegner? Freut ihr euch darauf, ihn noch mal samt Brut zu bezwingen?