Star Wars Jedi: Survivor-Release ist laut Steam-Leak nur noch wenige Monate entfernt

Seit der Enthüllung von Star Wars Jedi: Survivor Ende Mai war der Titel ziemlich in der Versenkung verschwunden, Infohäppchen tauchten nur vereinzelt. Doch jetzt bringt sich Publisher EA für eine Ankündigung in Stellung und auch der Release des Spiels ist offenbar nicht mehr so weit entfernt, wie manche das möglicherweise befürchten würden.

Wann ist der angebliche Release? Dass das nächste Abenteuer von Cal Kestis im Jahr 2023 erscheinen würde, war bereits klar, allerdings fehlte noch ein konkretes Release-Datum. Und das ist jetzt offenbar über die PC-Plattform Steam geleakt worden. Dort tauchte nämlich ein Eintrag auf, der den 15. März 2023 als Erscheinungstermin von Jedi: Survivor nennt. (via whatifgaming.com) Mittlerweile wurde der Eintrag wieder gelöscht, es existieren allerdings noch Screenshots davon.

Außerdem sickerten bereits erste Vorbesteller-Boni für das Spiel durch, darunter auch ein Outfit und ein Waffenskin. Es sieht also ganz so aus, als würde EA im Fallen Order-Nachfolger einen großen Kritikpunkt des Erstlings adressieren. Dort hatten nämlich viele die Beschränkung auf Poncho-Outfits kritisiert, unter anderem auch Kollege Max, der seinem Unmut damals in einer Kolumne Luft gemacht hat:

45 1 Mehr zum Thema Star Wars Jedi: Fallen Order - Der Teufel trägt Ponchos

Offizielle Bekanntgabe auf den Game Awards?

Leaks dieser Größenordnung passieren meist kurze Zeit vor einer offiziellen Bekanntgabe und dafür bietet sich ein Termin besonders an. Denn in dieser Woche finden die Game Awards in Los Angeles statt und ein Auftritt von Jedi: Survivor auf der Veranstaltung ist bereits bestätigt. Im Zuge dessen wurde auch das offizielle Keyart enthüllte, es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass EA dort auch den Release-Termin des Spiels verraten wird.

Und dann wird auch vermutlich generell etwas mehr Licht ins Dunkel um den Titel gebracht, denn wirklich viel wissen wir zu Jedi: Survivor noch nicht. Ja, wir schlüpfen wieder in die Rolle von Jedi Cal Castis, der mit seinem Roboterkumpel BD-1 von imperialen Truppen verfolgt wird, aber konkrete Details zur Story oder Schauplätzen fehlen bislang.

Bis zu den Game Awards und den neuen Infos könnt ihr euch nochmal den Ankündigungs-Trailer des Spiels zu Gemüte führen:

1:23 Star Wars Jedi: Survivor - Grandioses Action-Adventure geht kommendes Jahr in die zweite Runde

Jedi: Survivor ist der Nachfolger von Star Wars Jedi: Fallen Order und wird ebenso wie dieses von Respawn Entertainment entwickelt. Der Erstling wurde von vielen Spieler*innen und Kritiker*innen sehr positiv aufgenommen, auch wir waren in unserem Test zu Jedi: Fallen Order ziemlich angetan.

Was erhofft ihr euch von Jedi: Survivor?