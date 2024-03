Stardew Valley: Alle Fische fangen mit Preis, Uhrzeit, Ort, Legendäre Fische und mehr

Wir zeigen euch in der Auflistung alle Fische in Stardew Valley, wie ihr sie findet und wie viel sie wert sind.

Stardew Valley lässt euch eine ganze Menge Fische sammeln. Diese könnt ihr nicht nur zu Gerichten verarbeiten, sondern auch direkt für Geld verkaufen. Wir zeigen euch alle Fische mitsamt ihrem Preis, dem Ort, wo ihr sie fangen könnt und geben auch allgemeine Tipps zum Angeln.

Inhaltsverzeichnis:

Alle Fische im Überblick mit Preis, Jahreszeit und mehr

In Stardew Valley könnt ihr insgesamt 60 Fische, 10 Meerestiere und mehrere Algen fangen. Wir fassen für euch alle wichtigen Daten zu ihnen zusammen, darunter den Preis, den Fundort, das Wetter und mehr.

Alle 47 Normale Fische und Algen zum Angeln

Die folgenden Fische könnt ihr ganz normal mit eurer Angel fangen und müsst dabei nur Fundort, Uhrzeit, Jahreszeit und das Wetter beachten.

Name und Preis Eckdaten zum Fisch Aal

85 G - 170 G Fundort: Ozean

Uhrzeit: 16:00 – 2:00

Jahreszeit: Frühling, Herbst

Wetter: Regen Barsch

55 G - 110 G Fundort: Fluss (Dorf+Wald), Waldteich, Bergsee

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Winter

Wetter: jedes Blaubarsch

60 G - 120 G Fundort: Fluss (Dorf+Wald)

Uhrzeit: 9:00 – 2:00

Jahreszeit: Frühling, Sommer, Herbst

Wetter: Regen Blauer Diskusbuntbarsch

120 G - 240 G Fundort: Ingwerinsel Teich und Flüsse

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Brasse

45 G - 90 G Fundort: Fluss (Dorf+Wald)

Uhrzeit: 18:00 – 2:00

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Buntbarsch

75 G - 150 G Fundort: Ozean, Ingwerinsel Fluss

Uhrzeit: 6:00 – 14:00

Jahreszeit: Sommer, Herbst

Wetter: jedes Eis-Pip

500 G - 1000 G Fundort: Minen 60F

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Flunder

100 G - 200 G Fundort: Ozean, Ingwerinsel Ozean

Uhrzeit: 6:00 – 20:00

Jahreszeit: Frühling, Sommer

Wetter: jedes Forellenbarsch

100 G - 200 G Fundort: Bergsee

Uhrzeit: 6:00 – 19:00

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Glasaugenbarsch

105 G - 210 G Fundort: Fluss (Dorf+Wald), Waldteich, Bergsee

Uhrzeit: 12:00 – 2:00

Jahreszeit: Herbst, Winter mit Regentotem

Wetter: Regen Goldmakrele

100 G - 200 G Fundort: Fluss (Wald)

Uhrzeit: 6:00 – 19:00

Jahreszeit: Sommer

Wetter: jedes Gotteslachs

30 G - 60 G Fundort: Fluss (Stadt+Wald)

Uhrzeit: 6:00 – 19:00

Jahreszeit: Frühling, Sommer

Wetter: Sonnig Grünalge

15 G Fundort: Überall, außer im Hofteich (Standard-Hof)

Uhrzeit: immer

Jahreszeit: immer

Wetter: jedes Hecht

100 G - 200 G Fundort: Fluss (Stadt+Wald), Waldteich

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Sommer, Winter

Wetter: jedes Heilbutt

80 G - 160 G Fundort: Ozean

Uhrzeit: 6:00 – 11:00, 19:00 – 2:00

Jahreszeit: Frühling, Sommer, Winter

Wetter: jedes

Hering

30 G - 60 G Fundort: Ozean

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Frühling, Winter

Wetter: jedes Indischer Glaswels

45 G - 90 G Fundort: Minen (20, 60)

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Karpfen

30 G - 60 G Fundort: Bergsee, Kanalisation, Die Geheimen Wälder, Mutantenkäferhöhle

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Katzenfisch

200 G - 400 G Fundort: Fluss (Dorf+Wald), Die geheimen Wälder, Hexensumpf

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Frühling, Herbst

Wetter: Regen Kaulbarsch

50 G - 100 G Fundort: Fluss, Bergsee

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Kugelfisch

200 G - 400 G Fundort: Ozean, Ingwerinsel Ozean

Uhrzeit: 12:00 – 16:00

Jahreszeit: Sommer

Wetter: Sonnig Lachs

75 G - 150 G Fundort: Fluss (Dorf+Wald)

Uhrzeit: 6:00 – 19:00

Jahreszeit: Herbst

Wetter: jedes Lava-Aal

700 G - 1.400 G Fundort: Minen 100F, Vulkankessel

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Lengdorsch

120 G - 240 G Fundort: Fluss (Dorf+Wald), Bergsee

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Winter

Wetter: jedes Mitternachtskarpfen

150 G - 300 G Fundort: Bergsee, Waldteich, Ingwerinsel Teich und Fluss

Uhrzeit: 22:00 - 02:00

Jahreszeit: Herbst, Winter

Wetter: jedes Oktopus

150 G - 300 G Fundort: Ozean

Uhrzeit: 6:00 – 13:00

Jahreszeit: Sommer

Wetter: jedes Regenbogenforelle

65 G - 130 G Fundort: Fluss (Dorf+Wald), Bergsee

Uhrzeit: 6:00 – 19:00

Jahreszeit: Sommer

Wetter: Sonnig Riffbarsch

50 G - 100 G Fundort: Ozean

Uhrzeit: 6:00 – 19:00

Jahreszeit: Sommer, Herbst, Winter mit Regentotem

Wetter: Regen Rotbarbe

75 G - 150 G Fundort: Ozean

Uhrzeit: 6:00 – 19:00

Jahreszeit: Sommer, Winter

Wetter: jedes Rotfeuerfisch

100 G - 200 G Fundort: Ingwerinsel Ozean

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes

Sandfisch

75 G - 150 G Fundort: Calico-Wüste

Uhrzeit: 6:00 – 22:00

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Sardelle

30 G - 60 G Fundort: Ozean

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Frühling, Herbst

Wetter: jedes Sardine

40 G - 80 G Fundort: Ozean

Uhrzeit: 6:00 – 19:00

Jahreszeit: Frühling, Herbst, Winter

Wetter: jedes Schattenlachs

150 G - 300 G Fundort: Hexensumpf

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Schleimmakrele

100 G - 200 G Fundort: Mutantenkäferhöhle

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Schwarzbarsch

50 G - 100 G Fundort: Fluss (Dorf), Waldteich

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Frühling, Herbst

Wetter: jedes Seegurke

75 G - 150 G Fundort: Ozean

Uhrzeit: 6:00 – 19:00

Jahreszeit: Herbst, Winter

Wetter: jedes Seetang

20 G - 40 G Fundort: Ozean

Uhrzeit: immer

Jahreszeit: immer

Wetter: jedes Skorpionkarpfen

150 G - 300 G Fundort: Calico-Wüste (Benötigt Stufe 4 Fischen)

Uhrzeit: 6:00 – 22:00

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Stachelrochen

180 G - 360 G Fundort: Piratenbucht (Ingwerinsel)

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Steinfisch

300 G - 600 G Fundort: Minen 20F

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Stör

200 G - 400 G Fundort: Bergsee

Uhrzeit: 6:00 – 19:00

Jahreszeit: Sommer, Winter

Wetter: jedes Super-Seegurke

250 G - 500 G Fundort: Ozean, Ingwerinsel Ozean

Uhrzeit: 18:00 – 2:00

Jahreszeit: Sommer, Herbst

Wetter: jedes Thunfisch

100 G - 200 G Fundort: Ozean, Ingwerinsel Ozean

Uhrzeit: 6:00 – 19:00

Jahreszeit: Sommer, Winter

Wetter: jedes Tigerforelle

150 G - 300 G Fundort: Fluss (Dorf+Wald)

Uhrzeit: 6:00 – 19:00

Jahreszeit: Herbst, Winter

Wetter: jedes Tintenfisch

80 G - 160 G Fundort: Ozean

Uhrzeit: 18:00 – 2:00

Jahreszeit: Winter

Wetter: jedes Waldspringer

75 G - 150 G Fundort: Die Geheimen Wälder

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Grünalge

25 G Fundort: Minen, Kanalisation, Mutantenkäferhähle, Hexensumpf

Uhrzeit: immer

Jahreszeit: immer

Wetter: jedes Weißer Thun

75 G - 150 G Fundort: Ozean

Uhrzeit: 6:00 – 11:00, 18:00 – 2:00

Jahreszeit: Herbst, Winter

Wetter: jedes Zwergwels

75 G - 150 G Fundort: Bergsee

Uhrzeit: ganztägig

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes

5:31 Stardew Valley - Test-Video zum Bauernhof-Hit auf Steam

Alle 10 legendäre Fische

Die folgenden zehn Fische könnt ihr nur unter bestimmten Voraussetzungen angeln, die wir euch in der folgenden Liste zusammenfassen.

Name und Preis Eckdaten zum Fisch Anglerfisch

900 G - 1800 G

Voraussetzung: Level 3 in Fischen

Fundort: Nördlich des Joha-Markts

Uhrzeit: Jederzeit

Jahreszeit: Herbst

Wetter: jedes Frau Angler

900 G - 1800 G

Voraussetzung: Level 3 in Fischen, Teil einer Quest von Mr. Qi Fundort: Nördlich des Joha-Markts

Uhrzeit: Jederzeit

Jahreszeit: alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Gletscherfisch

1000 G - 2000 G

Voraussetzung: Level 7 in Fischen Fundort: Südlich im tiefen Wasser im Zundersaftwald

Uhrzeit: Jederzeit

Jahreszeit: Winter

Wetter: jedes Gletscherfisch Junior

1000 G - 2000 G

Voraussetzung: Level 6 in Fischen, Teil einer Quest von Mr. Qi Fundort: Südlich im tiefen Wasser im Zundersaftwald

Uhrzeit: Jederzeit

Jahreszeit: alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Legende

5000 G - 10000 G

Voraussetzung: Level 10 in Fischen Fundort: Tiefes Wasser im Bergsee

Uhrzeit: Jederzeit

Jahreszeit: Frühling

Wetter: Regen Legende II

5000 G - 10000 G

Voraussetzung: Level 10 in Fischen, Teil einer Quest von Mr. Qi Fundort: Tiefes Wasser im Bergsee

Uhrzeit: Jederzeit

Jahreszeit: alle Jahreszeiten

Wetter: Regen Mutantenkarpfen

1000 G - 2000 G Fundort: Kanalisation

Uhrzeit: Jederzeit

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Radioaktiver Karpfen

1000 G - 2000 G

Voraussetzung: Teil einer Quest von Mr. Qi Fundort: Kanalisation

Uhrzeit: Jederzeit

Jahreszeit: Alle Jahreszeiten

Wetter: jedes Purpurfisch

1500 G - 3000 G

Voraussetzung: Level 5 in Fischen Fundort: Östlicher Pier am Strand in tiefes Wasser

Uhrzeit: Jederzeit

Jahreszeit: Sommer

Wetter: jedes Sohn vom Purpurfisch

1500 G - 3000 G

Voraussetzung: Level 5 in Fischen, Teil einer Quest von Mr. Qi Fundort: Östlicher Pier am Strand in tiefes Wasser

Uhrzeit: Jederzeit

Jahreszeit: alle Jahreszeiten

Wetter: jedes

Alle 3 Nachtmarkt-Fische

Diese besonderen Fische lassen sich nur auf dem Nachtmarkt im U-Boot während des Winters vom 15. bis zum 17. oder mit Zauberköder im Südwesten des Strandes fangen. Das Wetter spielt dabei keine Rolle, jedoch lassen sie sich nur von 17:00 bis 02:00 Uhr fangen.

Blobfisch - 500 G - 1000 G

- 500 G - 1000 G Gruselfisch - 220 G - 440 G

- 220 G - 440 G Mitternächtlicher Tintenfisch - 100 G - 200 G

Alle 10 Meerestiere und Muscheln

Neben den normalen Fischen, die ihr angeln könnt, schaltet ihr im Verlaufe des Spiels auch Krabbenreusen frei. Mit diesen könnt ihr unabhängig von Wetter, Jahreszeit und Uhrzeit die folgenden 10 Meerestiere und Muscheln fangen:

Name und Preis Fundort des Meerestieres/der Muschel Auster

40 G - 80 G Ozean Flusskrebs

75 G Süßwasser Garnele

60 G Ozean Herzmuschel

50 G - 100 G Ozean Hummer

120 G Ozean Krabbe

100 G Ozean Miesmuschel

30 G - 60 G Ozean Schnecke

65 G Süßwasser Strandschnecke

20 G Süßwasser Venusmuschel

50 G - 100 G Ozean

24:56 Was ist ... Stardew Valley? - Steam-Überraschungshit für Harvest-Moon-Liebhaber

So funktioniert das Angel-Minispiel

Um überhaupt einen der obenstehenden Fische angeln zu können, müsst ihr jedes Mal ein kleines Minispiel absolvieren. Schmeißt dafür zunächst eure Angel aus und wartet bis ein Fisch anbeißt.

Dann erscheint neben eurem Charakter ein Balken in dem ihr das Symbol in den grünen Bereich bewegen müsst. Solange dieses sich darin befindet, steigt an der rechten Seite eine Anzeige. Ist diese gefüllt, habt ihr den Fisch gefangen.

Verschiedene Verhalten: Jeder Fisch kann dabei eins von 5 Bewegungsmuster haben mit denen sie sich im Minispiel bewegen können:

gemischt : wechselt immer wieder die Bewegung nach oben und nach unten in normaler Geschwindigkeit.

: wechselt immer wieder die Bewegung nach oben und nach unten in normaler Geschwindigkeit. ruhig : bewegt sich langsam nach unten und oben.

: bewegt sich langsam nach unten und oben. absinkend : schnelle Bewegungen nach unten

: schnelle Bewegungen nach unten aufsteigend : schnelle Bewegungen nach oben

: schnelle Bewegungen nach oben pfeilschnell: zufällige und schnelle Bewegungswechsel in alle Richtungen

Noch mehr Guides zu Stardew Valley:

Das bringt euch der Beruf Fischer/Angler

Wenn ihr noch mehr Geld mit den Fischen machen wollt, dann müsst ihr den richtigen Beruf auswählen.

Fischen aufleveln: Um aber überhaupt den richtigen Beruf auswählen zu können, müsst ihr erst einmal die Fischen Fähigkeitsstufe auf Level 5 erreichen. Da habt ihr dann die Wahl Fischer oder Fallensteller auszuwählen. Während euch letzteres einfach weniger Ressourcen beim Herstellen von Krabbenreusen gibt, bekommt ihr als Fischer 25% mehr Gold pro Fisch. Dadurch ist die Wahl relativ einfach, wenn ihr schneller Geld wollt.

Erreicht ihr letztlich Level 10, dann könnt ihr euren Beruf sogar noch einmal verbessern. Dann wird der Fischer zum Angler und dann ist jeder Fisch sogar 50% mehr Gold wert als zuvor. Wenn ihr euch also auf das Angeln konzentriert, dann könnt ihr irgendwann sehr schnell, sehr viel Gold farmen.

Wie verdient ihr am liebsten Geld in Stardew Valley?