Stardew Valley: Die kleine Ernte-Fee will eigentlich nur helfen, aber Fans verfluchen sie - und das hat einen guten Grund

So oder so ähnlich dürften manche Stardew Valley-Spieler*innen aussehen, wenn die Ernte-Fee zu Besuch kommt.

Stardew Valley-Fans haben es nicht leicht. Da sind die Felder endlich alle ordentlich in Reih und Glied eingesät und alles hat seine Ordnung, da kommt nachts einfach so eine freche, kleine Ernte-Fee vorbei und macht all die Arbeit komplett zunichte.

Naja, zumindest fast und einige Spieler*innen freuen sich sicherlich auch, aber insbesondere, wenn ihr bereits recht weit fortgeschritten seid, sorgt die kleine Fee nicht nur für Begeisterung. Dabei meint sie es doch aber eigentlich nur gut mit euch, wie eine Mutter.

Stardew Valley-Community regt sich über die kleine Ernte-Fee auf, dabei will sie doch eigentlich nur helfen

Darum geht's: In Stardew Valley könnt ihr nachts Besuch bekommen, und zwar nicht nur von der Hexe, kuriosen Meteoriten oder mysteriösen Statuen, die auf eurem Hof auftauchen, sondern auch von der Ernte-Fee. Es handelt sich dabei um ein zufälliges Ereignis und die Fee sorgt dafür, dass eure eingesäten Pflanzen schneller reif werden. Allerdings nur ein paar davon und genau da liegt der Hund begraben.

Zu Beginn des Spiels dürfte die Ernte-Fee bei eigentlich allen Spieler*innen beliebt sein. Ihr braucht schnelles Geld und habt noch keine ausufernden Felder mit Bewässerungsanlagen angelegt und müsst euch auch sonst noch nicht um viel kümmern. Da kommt es gerade recht, wenn ihr sofort einige Feldfrüchte verkaufen und neue Samen aussähen könnt, um schneller voranzukommen.

Aber wenn ihr bereits ein strenges Regiment in eurem Garten führt, fein säuberlich abgestimmt habt, wann was reif wird und alles auf einmal ernten wollt, bringt die Fee alles durcheinander. Auf einmal klaffen da Löcher in der schönen Ordnung auf dem Feld und die fein ausbalancierte Gleichmäßigkeit lässt sich natürlich auch nicht durch das nachträgliche Aussähen neuen Saatguts wiederherstellen.

Darum regt sich zum Beispiel Reddit-User lovasf über die kleine Fee auf:

"Ich mag die Ernte-Fee ÜBERHAUPT NICHT. Ich meine, ich verstehe, dass sie nur versucht zu helfen, aber... sie kommt aus dem Nichts und gießt mitten in der Nacht ein paar Pflanzen. [...] Wahrscheinlich denkst du dir jetzt, was ist das Problem, warum bist du so sauer? Ich sag’ euch warum, weil meine ganze Anbau-Fläche jetzt total UNGLEICHMÄSSIG ist. Ich mag die Ernte-Fee nicht und fände es besser, wenn sie mich einfach in Ruhe lassen würde. Oder vielleicht bei den Bäumen helfen, statt bei den Feldfrüchten."

In den Kommentaren stoßen viele Ordnungsfanatiker in genau dasselbe Horn und fühlen sich durch die Ernte-Fee eher behindert als von ihr unterstützt. Aber das Stimmungsbild hält sich ungefähr die Waage mit denjenigen, denen es egal ist, wie ordentlich, gleichmäßig und gleichzeitig ihre Anbau-Fläche bewirtschaftet wird.

Besonders herzig wirkt dieser Beitrag:

"Ich erinnere mich an einen Post von vor einer Weile, wo irgendwer gesagt hat, er oder sie habe sich immer vorgestellt, die Fee sei betrunken auf ihrem Weg nach Hause von einer Party und hat beschlossen, noch ein bisschen Magie zu wirken, während sie durch eure Farm stolpert. Wie ein harmloser, betrunkener Prank. Für mich ist das jetzt Kanon."

Selbstverständlich wird auch viel darüber nachgedacht, wie die Fee verbessert werden könnte. Favoriten sind auf jeden Fall die Optionen, dass sie sich um die Bäume statt um die Felder kümmert oder einfach die Qualität des Gemüses um eine oder zwei Stufen erhöht, statt es schneller reif werden zu lassen.

Sie könnte auch einfach mit Magie dafür sorgen, dass der Tier-Trinknapf ein paar Tage nicht nachgefüllt werden muss.

Was ist der Trick? Einfach noch weiter voranschreiten: Ab einem gewissen Punkt könnt ihr in Stardew Valley nicht nur die Bewässerung, sondern auch noch die Ernte automatisieren. Dann müsst ihr euch nicht mehr damit herumschlagen, wann was erntereif ist und könnt vernachlässigen, wenn es einzelne Löcher geben sollte. Stattdessen müsst ihr nur ab und zu die Junimo-Hütten überprüfen und könnt alles auf einen Schlag nachsähen.

Wie steht ihr zur Ernte-Fee und seid ihr eher auf Zucht und Ordnung auf eurem Hof konzentriert oder herrscht bei euch Durcheinander?