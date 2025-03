Stardew Valley-Spieler erntet hunderte Früchte auf einmal und macht Fans damit stinksauer - weil er eine einzige übersieht

Lewis ist völlig zu Recht sauer.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Dieses Sprichwort kennt ihr wahrscheinlich alle. Nach getaner Arbeit ist es richtig schön, die Früchte des eigenen Tuns zu ernten – in unserem Beispiel sogar im wahrsten Sinne des Wortes. In einem Video von Redditor dantetrifone geht es nämlich genau darum. Nach richtig viel Vorbereitungszeit und harter Feldarbeit beginnt er schlussendlich, sein enorm großes Feld zu ernten. Insgesamt braucht er knapp sechs Minuten, um seine Ernte einzufahren, am Ende vergisst er aber eine einsame Frucht.

Befriedigendes Sammelvideo lässt unsere Augen zucken

Darum geht's: Die Stardew Valley-Community steckt voller Perfektionistinnen und Perfektionisten, die viel Zeit damit verbringen, ihre Farm und Felder effizient und zeitgleich richtig schön zu gestalten.

Bei Redditor dentetrifone geht es etwa darum, möglichst viele süße Edelsteinbeeren in bestmöglichster Qualität anzubauen und damit richtig Schotter zu verdienen – im besten Fall ist eine Frucht nämlich 6000 Gold wert.

Das ist allein deswegen aber nicht so einfach, weil die dafür nötigen Samen nicht so leicht zu bekommen und zudem noch richtig teuer sind. Laut seinen Aussagen hat er ganze vier ingame-Jahre gebraucht, um das Feld anzulegen.

In einem Video, das wir euch oben eingebunden haben, lässt er uns am schönsten Augenblick seines Projektes teilhaben, sorgt mit dem Vergessen einer einzelnen Frucht aber für zuckende Augenbrauen innerhalb der Stardew-Community.

Die Stardew-Community leidet

In den Kommentaren dreht sich eigentlich alles nur um die vergessene Frucht und wir können das absolut nachvollziehen. Es fühlt sich einfach falsch an, das einzelne Exemplar auf dem Feld zurückzulassen und wir möchten dantetrifone durch den Monitor zurufen: Geh nochmal zurück!

caffienatedpizza schreibt hingegen: "Ich wollte eigentlich einen Witz machen und schreiben, dass du eine vergessen hast, aber wie sich rausstellt, muss ich das gar nicht." oodja hinterlässt nur ein "DU. HAST. EINEN. VERGESSEN!" und wir können uns richtig gut vorstellen, wie ihr oder sein Auge dabei zuckt.

Auch wenn das ganze im Video vorerst kein gutes Ende nimmt, bekommt die Community letztendlich doch noch ein Happy End. dantetrifone schreibt wenig später nämlich: "Ich bin nach dem Video zurückgekehrt, um sie aufzusammeln!" Danke, unserem Seelenfrieden hat das auf jeden Fall geholfen.

Habt ihr schon ähnlich zeitfressende Projekte in Stardew Valley umgesetzt und wenn ja, welche? Mit welchen Pflanzen oder Gegenständen verdient ihr am liebsten Geld? Verratet es uns in den Kommentaren!