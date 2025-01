Stardew Valley-Fan baut mit genialer optischer Täuschung eine Treppe in sein Haus, obwohl es die eigentlich gar nicht gibt

Die Schreinerin Robin dürfte auf diese Kreation stolz sein. (Bild: Reddit / Jyrolyn)

Stardew Valley gehört eindeutig in die Sparte von Cozy-Spielen, die euch eine Menge Freiheit in Sachen Gestaltung lassen. In den letzten Jahren sind dadurch immer wieder besondere Ideen entstanden, von denen wir auch einige mit euch geteilt haben:

Ein Fan hat sich nun ausnahmsweise mal nicht auf dem Farmgelände ausgetobt, sondern in seinem eigenen Haus.

Fan baut Treppe mithilfe von simplem Trick

Ein Blick auf das Profil von Redditor Jyrolyn zeigt uns, dass der User in den letzten Wochen nicht nur aktiv in Stardew Valley unterwegs war, sondern auch immer wieder unterschiedliche Sachen kreiert hat. Darunter ist auch eine illusionäre Treppe im eigenen Farmhaus, die uns besonders gut gefällt:

Und zwar hat Jyrolyn im Haus unterschiedliche Gegenstände so platziert, dass es den Anschein macht, als würden zwei Räume mit einer Treppe verbunden sein. Wie das geht, wollen wir euch verraten.

So baut ihr die illusionäre Treppe selbst

Um selbst eine solche Treppe zu bauen, benötigt ihr folgende Gegenstände:

Steinfeuerschale

Bodentrenner

Rustikaler Dielenboden

Holzboden

Die Rezepte für die Steinfeuerschale, den rustikalen Dielenboden sowie den Holzboden könnt ihr beim Schreinerladen von Robin kaufen. Den Bodentrenner findet ihr hingegen im Möbelkatalog.

Wenn ihr die einzelnen Bodenplatten mit dem Trenner voneinander abgrenzt und Dielen- sowie Holzboden unterschiedlich versetzt platziert, könnt ihr eine optische Täuschung erschaffen, die wie eine Treppe in eurem Haus aussieht. Die Feuerschalen lenken dabei von Unstimmigkeiten ab und fügen sich sogar womöglich ganz gut in euer Farmhaus ein.

Diese Vorgehensweise verrät zwar nicht Redditor Jyrolyn selbst, er meldet sich aber beim Kommentar des Users Mushee-Cretin und bestätigt dessen Annahme der Bauart.

Der Community gefällt die Idee

Spiele wie Stardew Valley beweisen, dass mit etwas Kreativität die Gestaltungsmöglichkeiten schier unendlich sind.

In den Kommentaren unter dem Beitrag von Jyrolyn stellt Divine_Adelyne eine eigene Idee vor. Der User hat beim Dekorieren eines Zimmers zwischen zwei Räumen ein “Bücherregal“ so positioniert, als wäre es eine geheime Trennwand zwischen den Räumen. Auch diese Idee funktioniert über eine optische Illusion.

Ansonsten entdecken wir in den Kommentaren vor allem Zuspruch und fragen uns jetzt schon, wie viele von den über 8.000 Personen, die den Beitrag innerhalb eines Tages positiv bewertet haben, eine ähnliche Treppe bauen werden.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Was haltet ihr von der Treppe und hattet ihr schon selbst Einfälle, um "eigene" Möbel zu bauen?