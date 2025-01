Stardew Valley-Fan braucht ganze 3 Ingame-Jahre, um alles Mögliche einzupflanzen, doch das Ergebnis lohnt sich: So beeindruckend sieht eine Farm mit allen Pflanzen aus

Ein gelungenes Farm-Layout in Stardew Valley will gut durchdacht sein.

In der beliebten Farming-Simulation Stardew Valley könnt ihr euch allen möglichen Tätigkeiten widmen: entspannt die Farm mitsamt all ihren Einwohnern betreiben, Monster in den Minen bekämpfen oder auf der Suche nach der großen Liebe die unterschiedlichen Heiratskandidat*innen besser kennenlernen.

Ihr könnt aber auch alles minutiös planen, um die perfekte Farm zu bauen. In Sachen Anbau dürfte das definitiv dem Fan und Redditor brash_bandicoot gelungen sein, da er oder sie alles Mögliche in einem einzelnen Spielstand eingepflanzt hat.

So sieht es aus, wenn wirklich alles in Stardew Valley eingepflanzt ist

Auf Reddit hat brash_bandicoot Screenshots des eigenen Spielstands geteilt, auf denen alle Pflanzen zu sehen sind. Hier könnt ihr euch die beachtlichen Bilder selbst anschauen:

Das ist auf den Bildern zu sehen: Die Screenshots zeigen Ausschnitte der Ingwerinsel, dem Gewächshaus und schließlich der eigenen Farm von brash_bandicoot. Neben den typischen, saisonalen Früchten und Gemüse sind auch Bäume, Blumen sowie die unterschiedlichen Saaten der einzelnen Jahreszeiten zu sehen.

So ist es möglich, Samen aus unterschiedlichen Jahreszeiten gleichzeitig zu pflanzen: Im Gewächshaus oder auf der Ingwerinsel wachsen sämtliche Pflanzen unabhängig von ihrer Jahreszeit. Deswegen ist ein Bild wie der erste Screenshot von brash_bandicoot leider nicht auf eurem eigenen Farmgelände möglich.

In den Kommentaren berichtet brash_bandicoot, wie lange das ganze Projekt gedauert hat.

Während das Anpflanzen aller Blumen sowie Gemüse und Früchte auf der Ingwerinsel ein Ingame-Jahr in Anspruch genommen hat, dauerte das Befüllen des Gewächshauses lediglich einen Ingame-Monat. Das Zeitraubende an der ganzen Angelegenheit sei die Züchtung der Riesen-Pflanzen gewesen, die ihr auf der Farm von brash_bandicoot sehen könnt.

Eine beeindruckende Leistung, findet die Community

In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag von brash_bandicoot findet sich eine Menge Zuspruch. Andere Fans des Spiels zeigen sich begeistert von der Aktion und der Leistung hinter den Screenshots.

Gleichzeitig lernen die Kommentator*innen auch Tricks für den eigenen Spielstand daraus. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr in eurem Gewächshaus auch außerhalb des bebaubaren Feldes in der Mitte Bäume platzieren könnt? User LeoPlathasbeentaken erklärt, wie diese Funktion ursprünglich ein Bug gewesen sei, den Entwickler ConcernedApe entfernt und dann wieder hinzugefügt habe, nachdem die Community ihn vermisst hatte.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Habt ihr euch schon einmal einem ähnlich ambitionierten Projekt in Stadew Valley angenommen und falls ja, worum ging’s?