Stardew Valley-Fan kauft so viele Haustiere, dass es das Spiel "kaputt macht" - aber es ist so süß, dass es sich einfach lohnt

Bei diesem Stardew Valley-Fan ist ordentlich was los.

Dass viele Cozy-Fans starke Rechner haben, aber dann nur Spiele wie Stardew Valley auf ihnen zocken, ist längst ein Meme. Die Farming Sim läuft schließlich auch auf jahrealten Rechnern noch zuverlässig.

Ein Fan hat es aber doch geschafft, den Titel zum Laggen zu bringen – und das nicht mit ganz besonderen Grafik-Einstellungen, sondern einfach nur mit "zu vielen" Haustieren. Wobei: Kann es zu viele Haustiere in einem Videospiel überhaupt geben? Das Ganze sieht eigentlich so süß aus, dass wir richtig neidisch werden!

"Habe ein paar Haustiere gekauft" - Stardew Valley-Fan hat einen ganzen Zoo

Im echten Leben sind Animal Horder, die Tiere sammeln und sie in den meisten Fällen völlig verwahrlosen lassen, ein echtes Problem. In Stardew Valley leidet stattdessen offensichtlich nur die Framerate. Reddit-User Dry_Individual4593 zeigt sein oder ihr Haus, in dem sich Hunde, Katzen und Schildkröten tummeln und fragt die Community:

Das Spiel laggt wirklich, nachdem ich ein paar Haustiere gekauft habe. Ich weiß nicht, was ich tun soll.

In den Kommentaren reagiert die Community eher amüsiert als hilfsbereit. "Du hast die lila Schildkröte nicht? Hol sie dir. Das könnte helfen", rät eine Person scherzhaft. Eine andere meint einfach nur: "Vielleicht könnten noch mehr Haustiere helfen?" Ein anderer User stellt fest:

Die einzige Person, die ein Hardcore Gaming Rig für Stardew Valley braucht. Lmaoooo. Ich liebe es.

Andere Community-Mitglieder diskutieren über die Anzahl der Wasserschüsseln, die der Spieler oder die Spielerin haben müsste und wie viel Platz diese wegnehmen dürften.

Aber mal ganz davon abgesehen, ist das ganze Gewusel einfach richtig süß und wir können gut nachvollziehen, dass der Fan einfach nicht genug von den niedlichen Fellnasen bekommen kann. Vor allem die Weihnachtsmützen auf den Köpfen der Vierbeiner sind ja sowas von putzig! Oder nicht?

Vor dem großen Inhalts-Update, Patch 1.6, war so ein Anblick (zumindest ohne Mods) nicht möglich. Richtig viele Haustiere adoptieren, geht nämlich erst jetzt. Vorher konnten wir ihnen außerdem auch keine knuffigen Hüte aufziehen. Das ging nur bei unserem Pferd.

Neue Haustiere aufzunehmen, ist an einige Bedingungen gebunden und nicht ganz günstig. Wir brauchen zunächst ein volles Freundschaftslevel mit dem ersten Haustier oder müssen Jahr 2 erreichen. Hunde und Katzen kosten dann je 40.000 Gold, Schildkröten sogar 60.000 oder 500.000 Gold (für die lila Variante).

Hat nicht jedes Tier seine eigene Schüssel, verlieren wir außerdem Freundschaftspunkte, weshalb die Community auch auf die große Menge an Haustier-Geschirr anspielt.

Wie viele Haustiere habt ihr in Stardew Valley? Werdet ihr auch neidisch auf das bunte Treiben oder reichen euch ein oder zwei Fellnasen im Haus?