Stardew Valley-Spieler stellt nach 7 Jahren im Spiel fest, dass er die ganze Zeit auf dem schwierigsten Farm-Layout spielt

Die Hoftypen in Stardew Valley spielen eine wichtige Rolle und können massiv beeinflussen, wie ihr euer Leben auf dem Bauernhof führt. Dieser Fan hier hat erst im siebten Jahr herausgefunden, warum er so viel mehr Wasser auf seiner Farm hat als die meisten anderen.

Stardew Valley-Spieler zockt die ganze Zeit auf dem Flussbett-Hof und hält ihn für das Standard-Layout

Zu Beginn jeder Stardew Valley-Karriere könnt ihr euch einen Hoftypen auswählen, der das Layout eurer Farm bestimmt. Der Ecken-Hof hat vier Ecken, es gibt noch einen am Strand, einen Wildnis-Hof, die Meadowlands und viele mehr. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Pros und Cons im Stardew Valley-Wiki.

1:09 Monsterpatch ist ein Mix aus Pokémon und Stardew Valley - wird in nur 16 Minuten finanziert

Die Unterschiede sind gewaltig: Während ihr auf dem Wald-Hof auch Beerensträucher findet und auf dem Bergspitzenhof Mineralien abbauen könnt, erscheinen auf dem Wildnis-Hof nachts Monster. Der Strand-Hof lässt euch keine Sprinkleranlagen nutzen und der Flussbett-Hof bietet jede Menge Platz zum Angeln.

Eigentlich sind sie sehr deutlich: Im Vergleich zum Standard-Layout gibt es auf dem Flussbett-Hof sehr viel weniger Platz zum landwirtschaftlichen Anbau, ihr seid also mehr oder weniger darauf angewiesen, zu angeln und Reusen aufzustellen.

Dass es diese Unterschiede gibt, merken aber nicht unbedingt alle – erst recht nicht, wenn sie zum allerersten Mal überhaupt Stardew Valley spielen.

Genau so ist es diesem Fan hier ergangen. Der war felsenfest davon überzeugt, den Standard-Hof ausgewählt zu haben. Irgendwann dämmerte es ihm dann aber, als er begann, sich im Stardew Valley-Subreddit umzuschauen. Kein Wunder, dass er so wenig Anbaufläche hatte!

Hier könnt ihr euch die Farm ansehen:

Dazu gibt es natürlich Kommentare: Selbst schreibt die Person, sie habe sich immer gewundert, warum es so schwierig sei, die Farm zu organisieren und warum sie so anders aussah als bei vielen anderen.

Aber das war noch nicht alles: Beispielsweise habe sie auch erst kürzlich erfahren, dass sich das Gewächshaus verschieben lässt und dass man mit der Iridium-Sense auch Gemüse ernten kann.

"Bitte sagt mir, dass ihr auch irgendetwas erst peinlich spät bemerkt habt."

Selbstverständlich ist die Person nicht allein. In den Kommentaren unter dem Beitrag schreiben sehr viele andere Menschen von Dingen, die ihnen erst ähnlich spät bewusst geworden sind.

Manche haben zum Beispiel auch erst durch diesen Post erfahren, dass sich das Gewächshaus überhaupt verschieben lässt oder dass man mit der Sense auch ernten kann. Eine andere Person hat erst sehr spät mitbekommen, dass auf ihrem Hof nachts Monster erscheinen.

Wie ist es euch dahingehend so in Stardew Valley ergangen? Was habt ihr erst so richtig spät geschnallt?