Darum solltet ihr in Stardew Valley immer ein Fass vor euren Schuppen stellen - die Community feiert diesen Trick

Stardew Valley-Spieler*innen verraten immer wieder extrem hilfreiche Tipps und Tricks wie diesen hier.

Wer Stardew Valley spielt, neigt womöglich dazu, das Ganze ordentlich zu optimieren. Einige Prozesse eignen sich auch wirklich ganz hervorragend dazu und das Spiel bietet schon von Haus aus jede Menge Möglichkeiten dafür.



Aber ihr könnt natürlich auch selbst noch den einen oder anderen Schritt unternehmen, um sogar noch mehr heraus zu holen, wenn ihr das wollt. Zum Beispiel, indem ihr ein Fass vor euren Schuppen stellt, wenn ihr darin ebenfalls Fässer im Einsatz habt.

Stardew Valley-Fan gibt nützlichen Fass-Tipp und der ist wirklich extrem praktisch

Darum geht's: In Stardew Valley erbt ihr in bester Harvest Moon-Manier den Bauernhof eures Großvaters und habt dann komplett freie Hand. Ihr könnt richtig viel Obst und Gemüse anbauen, in die Viehzucht einsteigen oder eine regelrechte Fischerei und Räucherei eröffnen. Gleichzeitig besteht natürlich auch noch die Möglichkeit, sich mit den Dorfbewohner*innen anzufreunden oder sogar zu heiraten.

Was soll das mit dem Fass? Der Trick, ein Fass vor den Schuppen zu stellen, funktioniert ganz hervorragend als Fortschritts-Anzeige für die Fässer, die ihr in eurem Schuppen stehen habt. Falls ihr bisher überhaupt keine Fässer in Schuppen stellt, lasst euch gesagt sein: Das ist ziemlich praktisch, bietet jede Menge Platz und eine bessere Übersicht.

Ist das Fass fertig, könnt ihr reingehen: Wenn ihr alle Fässer im Schuppen gleichzeitig befüllt und eines davon draußen vor dem Eingang ebenfalls am selben Tag ansetzt, müsst ihr nicht immerzu in den Schuppen gehen und nachschauen, ob die Fässer schon fertig gereift sind oder nicht. Habt ihr alle gleichzeitig bestückt, seht ihr künftig mit diesem Trick schon vor der Tür, ob sich das Hineingehen lohnt.

Die Community ist begeistert und teilt weitere praktische Optimierungs-Möglichkeiten

Das funktioniert natürlich nicht nur mit Fässern, sondern auch mit allem anderen, was mehrere Tage benötigt, um fertig zu werden. Beispielsweise teilt ein anderer Stardew Valley-Fan seinen hilfreichen Tipp, einen Ananas-Baum im Gewächshaus gleichzeitig mit den Früchten auf der Ingwer-Insel anzupflanzen, um hier ebenfalls einen Anzeiger zu haben, wann die Ernte fällig wird.

Ein*e andere*r Spieler*in treibt es auf die Spitze und hat sich gleich eine ganze Reihe an Anzeigern vor dem Haus gepflanzt beziehungsweise eingerichtet. Von jeder Sorte Gemüse, jedem Obstbaum, jedem Fass und so weiter. So weiß er oder sie direkt jeden Morgen beim Verlassen des Hauses, wo es sich lohnt, an diesem Tag hinzugehen – und welchen Gang man sich ersparen kann.

Bei besonders knappem Platz (wenn ihr zum Beispiel das Fluss-Farm-Layout nutzt), müsst ihr nicht einmal unbedingt auf Schuppen setzen. Stattdessen könnt ihr eure Fässer zum Beispiel auch in den Tunnel stellen. Als Indikator, ob die fertig sind, wird ein Fass am selben Tag befüllt und einfach in die Ecke bei der Bushaltestelle platziert, weil man dort tendenziell sowieso andauernd vorbei kommt.

Ihr könnt Maschinen und Möbel fast überall platzieren. Zumindest dann, wenn ihr damit keine Laufwege von NPCs blockiert, die sie sonst zerstören. Aber sonst ermöglicht das ganz neue Wege, die komplette Spielwelt zu dekorieren und Laufwege zu optimieren – wenn ihr das wollt. Es soll ja durchaus auch Stardew Valley-Spieler*innen geben, die einfach nur entspannen und nicht optimieren wollen.

Wie findet ihr die Ideen mit den Indikator-Fässern, -Bäumen und so weiter? Habt ihr noch andere coole Tipps?