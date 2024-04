'Macht mich jedes Mal so wütend': Stardew Valley-Fan fordert Korrektur eines winzigen 'Fehlers' - habt ihr ihn gesehen, könnt ihr ihn nicht mehr ignorieren

Wer dieses Detail mal bemerkt hat, kann es kaum wieder vergessen.

Na, habt ihr einen kleinen inneren Monk, der euch rasend macht, wenn ihr merkt, dass ein Bild ein wenig schiefhängt oder bestimmte Deko-Elemente nur fast, aber eben nicht ganz, symmetrisch angeordnet sind?

Oft fallen diese Kleinigkeiten bei einem flüchtigen Blick gar nicht auf, habt ihr sie aber mal bewusst wahrgenommen, sind sie kaum mehr zu ignorieren. Auf so ein Detail, das unbedingt "korrigiert" werden müsse, weist ein Reddit-User in Stardew Valley hin.

Seid also gewarnt, bevor ihr euch den folgenden Reddit-Beitrag anschaut. Ein Screenshot zeigt, was genau gemeint ist. User pasios_finest wendet sich an den Stardew Valley-Schöpfer:

CA [Concerned Ape], mach bitte das 1.7 Brunnen-Zentrierungsupdate. Ich flehe dich an. Ich schwöre auf Yoba, das macht mich so wütend, jedes Mal, wenn ich daran vorbeikomme.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

"Du hast uns mit dem Wissen eine Bürde aufgehalst", schreibt ein Fan, dem das vorher offenbar nicht aufgefallen war. In dieselbe Kerbe schlagen viele weitere Kommentare: "Warum solltest du das aufzeigen? Jetzt werde ich das niemals mehr vergessen." Ein User bemerkt sogar: "Unspielbar. Ich werde es jetzt deinstallieren."

Ein anderes Community-Mitglied sperrt sich dagegen mit den Worten: "Ich weiß nicht, wovon du redest und ich weigere mich, es zu erfahren." Für alle, die sich der Wahrheit nicht stellen wollen, hat User RepesentativeFood11 sogar Gitterlinien eingezeichnet.

Hier seht ihr den Beweis des Users.

Dazu erklärt der User: "Visuelle Referenz für alle, die es nicht sehen können. Die roten Linien sind alle exakt im selben Abstand positioniert. Die Mittellinie geht genau durch die Mitte der Brunnenbasis."

Humorvoller Vorschlag der Erbsenzählerfraktion

Aber natürlich ist die ganze Diskussion mit einem großen Augenzwinkern zu sehen. Oder wir könnten auch, passend zum Farm-Thema, sagen: Sie ist was für echte Erbsenzähler*innen. Denn wie ein weiterer User es formuliert: "Nicht alles muss immer zentriert sein. Manchmal steckt die Schönheit in der Unvollkommenheit."

Falls euch Stardew Valley gefällt, könnte euch auch dieses Spiel interessieren:

1:53 Lightyear Frontier mixt Stardew Valley und Titanfall und ist jetzt im Early Access spielbar

Nun, ein Brunnenzentrierungs-Update 1.7 wird sicher auch nicht so bald erscheinen. Gerade ist erst einmal Update 1.6 für den PC herausgekommen und weitere kleine Fixes (allerdings ohne das gewünschte Brunnen-Update) wurden für die Plattform auch schon nachgeliefert.

Eric "Concerned Ape" Barone wird jetzt sicher erst mal die wichtigsten Ergänzungen vornehmen und die Konsolen, beziehungsweise Mobilgeräte mit 1.6 versorgen. Dabei wird er den Brunnen wahrscheinlich, im wahrsten Sinne des Wortes, links liegen lassen.

Habt ihr einen inneren Monk und ist euch diese kleine Abweichung beim Brunnen bereits aufgefallen? Beziehungsweise: Wird sie euch jetzt immer auffallen?