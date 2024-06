Stardew Valley hat jetzt einen super harten Schwierigkeitsgrad, der euren Spielstand löscht, wenn ihr das Wiki benutzt

Einmal kurz im Wiki nachschauen, wann schon wieder Brokkoli wächst und den Spielstand verlieren: Die neue "Hardcore Mode"-Mod macht die cozy Farming Simulation zu einem neuen Erlebnis.

Das Internet sorgt manchmal schon für die eine oder andere Überraschung. Wenige Stunden, nachdem das Magazin Hard Drive einen scherzhaften Artikel über einen neuen Schwierigkeitsgrad für Stardew Valley veröffentlicht hat, präsentiert X-Userin “nightshademagia“ bereits die entsprechende Mod.

“Hardcore Mode“ löscht euren Spielstand, sobald ihr das Wiki benutzt

Dafür zeigen wir euch den Tweet von “nightshademagia“ direkt, denn dort findet sich auch der Link zur Mod für Interessierte:

Die Idee hinter der Mod ist gleichermaßen kreativ als auch spezifisch auf Stardew Valley ausgerichtet. In anderen Spielen beeinflusst der Schwierigkeitsgrad meistens die Lebenspunkte von euch oder euren Gegner*innen. Bei Stardew Valley wäre dies durch die Monster-Kämpfe vor allem in den Minen zwar auch möglich, doch hätte es weniger starke Auswirkungen wie das Weglassen des Wikis.

Das Stardew Valley Wiki werden wahrscheinlich die meisten von euch bereits kennen, da es der beste Begleiter von frischen aber auch fortgeschrittenen Farmer*innen ist. Darin finden sich alle grundlegenden Informationen zum Farmleben wie die Zeiträume zum Anbau von bestimmtem Gemüse oder die Vorlieben der Dorfbewohner*innen von Pelikan Stadt.

Echoes of the Plum Grove ist ebenfalls als eine Art schwieriges Stardew Valley bekannt geworden, weil das Drama mit euren Nachbar*innen in gefährliche Richtungen ausarten kann:

Ohne Wiki müsstet ihr also alle wichtigen Informationen selbst herausfinden und zum guten alten Stift und Papier (oder Handy *hust*) greifen, wenn ihr sie beibehalten wollt. So abwegig ist diese Variante nicht, denn gerade erst neulich haben wir von einer 61-jährigen Zocker-Mum berichtet, die nach über 1300 Spielstunden einen ganzen Stapel handgeschriebener Notizen angesammelt hat.

Wie funktioniert die Mod? Laut der Herstellerin überprüft die Mod den Titel von allen geöffneten Fenstern auf eurem Computer. Wenn in einem davon “Stardew Valley Wiki“ steht, dann löscht die Mod euren Spielstand.

Was haltet ihr von der Mod und der Idee dahinter? Ist das etwas für euch?