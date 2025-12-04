Stardew Valley-Spielerin landet an ihrem Hochzeitstag ohnmächtig im Krankenhaus und ihr Bräutigam lässt sie erstmal 1.000 Gold blechen

Harvey nimmt seinen Job sehr ernst, auch am eigenen Hochzeitstag.

Der Traum vom perfekten Hochzeitstag sieht für alle Menschen wahrscheinlich sehr unterschiedlich aus. Bei dem folgenden Erlebnis einer Stardew Valley-Spielerin an ihrem großen Tag dürften sich aber wohl alle einig sein: so geht es nicht!

"Ich hab dir 1000 Gold in Rechnung gestellt"

Die Geschichte wurde von Userin SimplyPotato1 auf Reddit geteilt. Mit ihrer Spielfigur Nadia schaffte sie es am Tag vor ihrer Ingame-Hochzeit nicht mehr rechtzeitig ins Bett. In Stardew Valley bedeutet das, dass man ohnmächtig wird und am darauffolgenden Morgen im Krankenhaus erwacht. Allerdings war ausgerechnet der Arzt Harvey auch der Bräutigam.

Wie sie selbst berichtet, konnte Nadia ihr geplantes Hochzeitsoutfit nicht mehr am Abend vorher anziehen. Die Trauung fand am nächsten Morgen also in den Klamotten statt, in denen sie den ganzen Tag vorher geackert und auch noch die Nacht irgendwo in der Wildnis verbracht hat.

Doch damit nicht genug. Nach den Feierlichkeiten ging sie zum Briefkasten und fand darin eine Rechnung ihres neuen Ehepartners . Nach ihrer Ohnmacht wurde sie nämlich vom örtlichen Arzt wieder aufgepäppelt und der hat einfach nur unbeirrt seinen Job durchgezogen.

Dass er in der Nacht vor der gemeinsamen Hochzeit seine zukünftige Ehefrau im Krankenhaus behandeln musste, schien den Mediziner nicht zu interessieren. Neben ein paar mahnenden Worten, doch bitte etwas vorsichtiger zu sein und rechtzeitig ins Bett zu gehen, gab es auch noch eine saftige Forderung von 1.000 Münzen.

Ihr könnt aus diesem Erlebnis zumindest mitnehmen, dass ihr euch am Tag vor eurer Stardew-Valley-Hochzeit bereits das gewünschte Outfit anziehen solltet. Der nächste Morgen startet nämlich sofort mit der Zeremonie, auf die ihr dann keinen Einfluss mehr nehmen könnt.

Das Spiel warnt jedoch nicht davor und so sind schon viele heiratswillige Fans in eine Falle getappt und mussten ihre Hochzeit in unpassender Kleidung abhalten. Eine zusätzliche Ohnmacht dürfte zu diesem ungünstigen Zeitpunkt allerdings ziemlich selten sein.

Typisch Harvey!

Geschäft ist eben Geschäft! Diese Haltung scheint Harvey ohnehin zu vertreten, wie andere Fans in den Kommentaren anmerken. “Sehr witzig. Er sagt ständig, dass er kein Geld hat, aber zockt seine Braut ab”, stellt etwa User nextcass fest.

Andere fragen sich wiederum, was genau am Vortag zur Ohnmacht geführt hat: “Heftiger Junggesellinnenabschied, was?”, fragt jemand. Die Antwort der Braut: “Die Schädelhöhle ist der beste Ort für die Party”.

Welche Exzesse am Vorabend bei Nadia im monsterverseuchten Dungeon stattgefunden haben, werden wir wohl nie erfahren. Zumindest gibt es am ersten Tag nach der Hochzeit für die beiden gleich einiges zu besprechen.

Was denkt ihr: Was war euer wildestes Hochzeitstag-Erlebnis?