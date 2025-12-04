ARC Raiders-Spieler wird von nervigem Extraction-Camper erledigt - aber der hat sich zu früh gefreut, denn dann tauchen Drohnen auf und sorgen für Gerechtigkeit

ARC Raiders verspricht Spannung bis zur letzten Sekunde und in diesem Clip stimmt das auch.

Jonas Herrmann
04.12.2025 | 17:45 Uhr

ARC Raiders ist das neue Spiel von Embark, die zuvor The Finals entwickelt haben. ARC Raiders ist das neue Spiel von Embark, die zuvor The Finals entwickelt haben.

In ARC Raiders liegen zwischen Frust und purer Freude manchmal nur wenige Sekunden. Die ständige Gefahr durch andere Spieler*innen hält die Spannung hoch und es ist schön zu sehen, wenn das Karma mal die "richtigen" erwischt.

Am Ende gewinnen immer die Maschinen

Während es in "klassischen" Multiplayer-Shootern im Grunde nur darum geht, sich gegenseitig über den Haufen zu schießen, ist die Sache in Spielen wie ARC Raiders anders gelagert. Hier kann man sich auch aus dem Weg gehen, sich gegenseitig helfen, anderen etwas vorspielen oder ihnen auflauern.

Video starten 0:46 Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen

Extraction-Camping ist so alt wie das Genre der Extraction-Shooter. Letztlich geht es ja nur darum, wer die Karte mit dem wertvollen Loot verlässt. Man kann also anderen die Arbeit überlassen, einfach am Ausgang warten und ihnen dann in den Rücken fallen und alles abnehmen.

Genau das ist auch dem Reddit-User "getaloaf" passiert. In dem Video, dass er auf Reddit gepostet hat, ist zu sehen, wie er im schon geöffneten Aufzug von einem anderen Raider erschossen wird. Bevor der ihn aber komplett erledigen kann, schalten sich ein paar fliegende Drohnen ein.

Mehr zu ARC Raiders
ARC Raiders-Fan verliert Loot im Wert von 200k auf den letzten Metern und warnt vor fiesem neuen Exploit, der euch auch treffen könnte
von Jonas Herrmann
ARC Raiders-Fans tun sich jetzt zusammen, um den Frieden an der Oberfläche zu wahren
von Jonas Herrmann
Ist ARC Raiders down? Aktueller Server-Status, Warteschlangen und Probleme mit Matchmaking in der Übersicht
von Dennis Müller

Der Camper versucht in Deckung zu fliehen, wird dabei aber ebenfalls niedergeschossen. Und dann beginnt ein episches Schneckenrennen. Der User kriecht zur Konsole, mit der der Extract aktiviert wird. Währenddessen versucht der Camper ebenfalls in den Aufzug zu kriechen, um irgendwie zu entkommen.

Am Ende ist es eine Frage von Sekunden. Die Türen des Aufzugs schließen sich, während der Raider gerade über sie klettern will. Er schafft es aber nicht mehr und der User kehrt alleine nach Speranza zurück.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

In den Kommentaren wird das Video gefeiert. Ein User schreibt etwa "Das muss sich so befriedigend angefühlt haben" und ein anderer fügt an: "Ich liebe es, wie die ARC Kämpfe beeinflussen". Insgesamt ist es einfach schön zu sehen, wenn solche fiesen Taktiken mal nicht aufgehen, sondern ganz im Gegenteil den Campern selbst zum Verhängis werden.

Was haltet ihr davon? Habt ihr schon ähnliche Situationen im Spiel erlebt?

Arc Raiders

Arc Raiders

Genre: Shooter

Release: 30.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Mehr zum Spiel
