"Ich bin allein durch’s Zusehen 733 Mal gestorben": Stardew Valley-Fan knackt nach tausenden Versuchen endlich Major Lewis Minispiel-Rekord und uns wird schon beim Zugucken schwindlig

An Junimo Kart haben sich in Stardew Valley schon viele die Zähne ausgebissen.

Die beliebte Bauernhof-Sim Stardew Valley lässt euch nicht nur endlose Stunden in den Bau eines möglichst effizienten Bauernhofs stecken. Ihr könnt eure Zeit auch in einigen Minispielen versenken. Eines davon heißt Junimo Kart und ist ziemlich schwer, wenn ihr den Highscore knacken wollt.

“Ich bin allein durch’s Zusehen 733 Mal gestorben”

Wie eine nahezu sehr gute Runde im Endlos-Modus von Junimo Kart aussehen kann, präsentiert u/glitterBombBaby stolz auf Reddit. Der Clip zeigt eine komplette Session des Geschicklichkeitsspiels, in der es am Ende für einen Highscore von 57.460 Punkten reicht.

Begleitet wird der Post vom Titel “Nach hunderten… nein, tausenden Versuchen… habe ich endlich Mayor Lewis in Junimo Kart geschlagen”. Auch wenn “tausende” Versuche überzeichnet sein mögen, ist es absolut nachvollziehbar, dass hier viele Übung drinsteckt.

Da es sich hier um den Endlos-Modus handelt, geht es nach dem Video theoretisch noch weiter, aber allein dieser Meilenstein ist schon eine beachtliche Leistung, an der viele tapfere Seelen in der Vergangenheit zugrunde gingen.

Dementsprechend fallen auch die Reaktionen in der Community begeistert aus. “Ich bin allein durch’s Zusehen 733 Mal gestorben”, heißt es etwa in den Kommentaren. “Ich bin so schlecht in Junimo Kart, ich verstehe nicht, wie Leute sowas schaffen”, schreibt jemand anderes.

Allerdings gibt es auch Kritik am hohen Schwierigkeitsgrad: “Die meisten Errungenschaften kommen mit einem erfüllenden Gefühl, aber nach dem hier hab ich mich einfach nur leer gefühlt”. Wie immer ist die Frage des Schwierigkeitsgrades eine, an der sich die Geister wohl für immer scheiden werden.

Wo genau der Weltrekord im Endlosmodus liegt ist unklar, weil es keine offiziellen Online-Leaderboards gibt. Allerdings kursieren auch Videos durch die Community, in denen über 500.000 Punkte erzielt wurden. Falls ihr euch mit den Besten messen wollt, solltet ihr ordentlich Geduld mitbringen.

Was ist Junimo Kart?

Ihr könnt das Arcade-Spiel im Stardrop Saloon spielen. In der Kneipe geht ihr nach rechts und stellt euch dort an den blauen Automaten. Allerdings geht das nicht von Anfang an. Ihr müsst erst den Schädelschlüssel finden – der auf Minenebene 120 auf euch wartet.

Nach dem Start steuert ihr ein kleines Junimo, das in einem Förderwagen über halsbrecherische Schienen hüpft. Es gibt nur einen Button: Springen. Sobald ihr im Endlos-Modus einen Fehler macht und in den Abgrund fallt, seid ihr raus.

Mit eurem Junimo müsst ihr Abgründe überwinden und zielgenau auf teils kleinen Schienenabschnitten landen. Das ist aber gar nicht so einfach, vor allem wenn Elemente wie Eis oder die allseits beliebten Unterwasserabschnitte euer Momentum beeinflussen.

Neben dem Endlos-Modus könnt ihr euch auch im Progress-Mode versuchen. Hier habt ihr mehrere Leben, weswegen es deutlich einsteigerfreundlicher ist. Habt ihr alle acht Level im Progress-Mode geschafft, könnt ihr euch den Arcade-Automaten sogar in euer Haus stellen!

Der Highscore von Bürgermeister Lewis mit 50.000 Punkten im Endlos-Modus ist für die meisten unter uns eine ziemliche Hausnummer, an der ihr euch vermutlich lange die Zähne ausbeißen werdet.

Was denkt ihr: Was ist euer Highscore in Junimo Kart?