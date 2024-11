'Krähen, bitte bleibt weg!" - Stardew Valley-Fan will erste Ernte beschützen und bastelt witziges Schild, das es aber gar nicht gebraucht hätte

Keine Vogelscheuche parat? Das macht am Anfang nichts!

Stardew Valley hat vor Kurzem endlich auch auf den Konsolen das Update auf Version 1.6 bekommen. Aus diesem Anlass haben viele Fans auf der Nintendo Switch und Co. ein neues Spiel gestartet, um alle Änderungen von Beginn an mitzunehmen – oder haben zum ersten Mal Großvaters Hof geerbt.

In beiden Fällen fangen die Frischlinge bei null an und müssen sich viele Hilfsmittel und Werkzeuge erst einmal mühsam erarbeiten. Diese Erfahrung hat auch Reddit-User u/coffeeinhaler gemacht, als das erste kleine Feld vor gierigen Krähen geschützt werden wollte.

Eine Vogelscheuche kann zwar recht früh mit Stufe 1 in Hofarbeit gebaut werden, aber direkt am Anfang geht es noch nicht. Also griff coffeeinhaler auf eine witzige, alternative Abschreckung zurück. Ein kleines Schild mit der Aufschrift "Krähen, bitte bleibt weg".

Darum kommen tatsächlich keine Krähen

Interessanterweise "funktioniert" das Feld sogar gewissermaßen, wie es auf dem Bild angelegt ist. Hier wird nämlich keine einzige Krähe etwas anrühren. Das liegt allerdings nicht am Hinweisschild.

Wann kommen Krähen? Das Spiel würfelt sozusagen jede Nacht aus, ob Krähen kommen und sich an euren wachsenden Pflanzen satt fressen. Pro 16 Pflanzenfeldern kann ein garstiger Vogel spawnen. Das geht bis zu einem Maximum von vier Krähen.

Wenn ihr also weniger als 16 Pflanzen habt, kommt auch keine Krähe. Im Reddit-Post sind nur 15 Felder zu sehen und der Hof ist damit erst mal sicher. Deswegen ist es wohl auch kein Zufall, dass euch Lewis als Begrüßungsgeschenk 15 Pastinaken-Samen gibt, wenn ihr das erste Mal in Stardew Valley ankommt.

Die ersten Samen könnt ihr also bedenkenlos einpflanzen und hochpäppeln. Sobald ihr eure 15 Pastinaken geerntet habt, sollte das reichen, um Hofarbeit aufzuleveln. Zack, schon könnt ihr die Vogelscheuche bauen. Es wirkt fast so, als hätte sich Entwickler Eric Barone hier ein paar Gedanken gemacht!

Gewissermaßen hat das improvisierte Schild von coffeeinhaler also seinen Zweck erfüllt – zumindest für die Wirkung nach außen. Und eine charmante Idee war es obendrein auch noch.