Stardew Valleys Bürgermeister und Marnie haben ein Geheimnis, aber alle wissen es längst und denken sich: "Sagt's doch einfach!"

Unschuldige Liebe oder Finanzskandal: Die Stardew Valley-Community wittert mehr, als nur eine Affäre.

In einem kleinen Städtchen wie Pelican Town ist es schwer, unter den wenigen Menschen ein Geheimnis zu bewahren. Das wissen auch Lewis und Marnie aus Stardew Valley, die eine Affaire haben, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen soll. Das funktioniert aber nur bedingt und eigentlich gibt es auch gar keinen Grund für die Geheimniskrämerei, oder?

Die gar nicht so geheime Geheim-Affäre

Dass der Bürgermeister und die Besitzerin der Ranch sich nahestehen, gehört wohl zu den bekanntesten offenen Geheimnissen in Stardew Valley. Wer sich aufmerksam im Spiel umsieht, findet viele Hinweise und Dialoge, die das Verhältnis beweisen. Auch einige NPCs müssen davon wissen.

Auf Reddit kam nun die Frage auf, warum die beiden überhaupt ein Geheimnis daraus machen. Tatsächlich ist das eine sehr gute Frage, denn beide sind erwachsene Menschen, die nicht in einer Beziehung verankert sind – und ganz offensichtlich viel füreinander empfinden.

Der ganze Aufwand, das Verhältnis geheim zu halten, ist dementsprechend ziemlich unnötig. Lewis schleicht sich etwa nachts durch ein Fenster heimlich zu Marnie, wie ein Brief im Haus der Bürgermeisters beweist. Dazu kommt, dass sie sich öffentlich nie gemeinsam zeigen können.

Fast schon legendären Status hat natürlich auch Lewis verlorene Unterhose, die im Rahmen einer Quest gefunden werden will, sich in Marnies Schlafzimmer befindet und sehr zum Leidwesen des Bürgermeisters auf gleich mehrere Arten der Bevölkerung öffentlich präsentiert werden kann.

Es gibt eine offizielle Antwort des Spiels

Das Spiel greift die Geheimhaltung auch direkt auf. Wenn ihr sowohl mit Marnie, als auch mit Lewis sechs Freundschaftsherzen aufgebaut habt, könnt ihr sie nachts in der Stadt treffen. Dort diskutieren sie, ob sie ihre Beziehung öffentlich machen möchten oder nicht.

Lewis ist dafür, weiter Geheimhaltung zu wahren. Er fürchtet, dass seine Autorität als Bürgermeister andernfalls untergraben werden könnte. Marnie ist von dieser Haltung wenig begeistert, willigt aber letztlich ein, den Wunsch ihres Partners zu respektieren.

Im Laufe der Unterhaltung könnt ihr sogar selbst das Wort ergreifen und den beiden sagen, dass ihr nichts verraten möchtet oder, dass ihr alles weitertratschen werdet. Auch wenn ihr Letzteres wählt, ändert sich dadurch allerdings nichts für den weiteren Verlauf des Spiels.

Die Szene könnt ihr euch hier anschauen:

Da muss mehr dahinter stecken, oder?

So richtig überzeugend ist Lewis’ Argument allerdings nicht. Weder er noch Marnie sind in einer Partnerschaft oder verheiratet, wie auch von der Community angemerkt wird. Marnie ist zudem ein angesehenes Mitglied der Gemeinschaft und nicht für einen negativen Ruf oder andere Probleme bekannt, die dem Ansehen des Bürgermeisters schaden könnten.

Vielleicht ist es also eher der Reiz des Verbotenen, wie einige User anmerken. Im Winter könnt ihr die beiden etwa nachts zu einer bestimmten Uhrzeit gemeinsam in einem Gebüsch erwischen, woraufhin beide panisch die Flucht ergreifen..

Warum sie sich im Winter draußen im Unterholz vergnügen und nicht einfach in einem ihrer Schlafzimmer, bleibt völlig offen. Die Theorie, dass das Pärchen der lauernden Gefahr womöglich durchaus etwas Positives und Aufregendes abgewinnen kann, scheint daher durchaus schlüssig zu sein.

“Ich mag diese Theorie, dass es ihnen Spaß macht wie Teenager herumzuschleichen und sich nicht erwischen zu lassen, anstelle der ganzen düsteren Theorie dazu”, schreibt Slow_addendum8190 in den Kommentaren.

Finstere Machenschaften eines kalten Politikers?

Die eher pessimistischen Ideen gehen beispielsweise in die Richtung, dass Lewis die Beziehung nicht wirklich ernst nimmt und anders als Marnie lieber Abstand halten möchte, ohne eine feste Bindung einzugehen. Das denkt zumindest AndrastesDimples und könnte damit ebenfalls Recht haben.

User teastainednotebook sieht sogar einen noch größeren Kontext: Womöglich soll hier vertuscht werden, dass Marnie aufgrund der romantischen Beziehung unrechtmäßige Fördergelder für ihre Ranch vom Bürgermeister erhalten hat.

Dadurch könnte wiederum auffliegen, dass Lewis mit den Mitteln der Stadt goldene Statuen von sich selbst anfertigen lässt – ebenfalls ein Geheimnis, das wir im Spiel aufdecken können – was wohl weniger gut in der Gemeinschaft und beim Finanzamt ankommen dürfte.

Die Fan-Theorien gehen also mal wieder ziemlich tief in die Materie. Gemessen an den Informationen, die wir tatsächlich haben, bleibt das meiste davon allerdings nur Spekulation.

Was denkt ihr: Ist Lewis die Affäre einfach nur etwas peinlich oder wollen die beiden illegale Machenschaften unter den Teppich kehren?