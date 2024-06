Stardew Valley-Spieler wird ohnmächtig, weil sein Hund den Weg ins Bett versperrt - Dabei gibt's dafür einen nützlichen Trick

Eigentlich gehören unsere Haustiere zu unseren absoluten Lieblingen – wenn sie uns nicht gerade den Weg versperren.

Manchmal müssen wir uns ganz schön beeilen, wenn wir in Stardew Valley noch rechtzeitig ins Bett kommen wollen. Immerhin können wir hart erarbeitete Rohstoffe und Items verlieren, wenn wir unter freiem Himmel einschlafen.

Reddit-User qwubbler hatte seine verbleibende Zeit eigentlich perfekt abgeschätzt und sein Bett war bereits in greifbarer Nähe. Dennoch musste er die Nacht auf dem nackten Parkettboden seiner Hütte verbringen – weil sein Hund den Weg blockierte.

Wenn NPC’s den Weg blockieren, gibt es eine einfach Lösung

Wir kennen das wahrscheinlich alle. Während wir die Welt von Stardew Valley durchstreifen, stoßen wir immer mal wieder auf ein oder eine Bewohner*in, der oder die uns den Weg versperrt. Wenn wir den Charakter dann berühren wollen uns die 'Hindernisse' stattdessen sogar ein Gespräch ans Bein nageln. Nervig!

So auch in dem Beispiel von qwubbler. Um zu seinem Bett zu gelangen, muss er den engen Flur seines Hauses durchqueren – doof nur, dass sich dort sein Hund breit gemacht hat und den Weg versperrt.

Hier könnt ihr das Video auf Reddit in voller länge ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Immer wieder rennt er gegen seinen vierbeinigen Freund, wendet sich zwischendrin ab und löst wiederholt die Sprechblase des Tiers aus, die ihm anzeigt, dass der Doggo schläft. Schließlich fällt seine Energieanzeige auf null und er versinkt direkt neben seinem Hund in den Schlaf.

Auch wenn dem User in diesem Fall nicht viel passiert ist, da wir in unserer eigenen Hütte keine Gegenstände einbüßen – egal, ob wir es bis ins Bett schaffen – kann das unter anderen Umständen natürlich ziemlich frustrierend sein.

Umso besser ist es deshalb, dass es für das Problem eine ziemlich leichte Lösung gibt, die wir unter Umständen aber leicht übersehen können. User*in JeannettePoisson gibt den passenden Hinweis:

“Es hat nicht funktioniert, weil du die Richtung geändert hast. Wenn du konstant auf Ziele zugehst, gehst du nach 1-2 Sekunden durch sie hindurch.”

Tatsächlich ist es nämlich so, dass wir einfach durch NPC’s hindurchgehen können, wenn wir die Richtungstaste einfach gedrückt halten. Nach einem kurzen Augenblick zwängt sich unser Charakter dann einfach am Hindernis vorbei und so schaffen wir es auch dann pünktlich ins Bett, wenn unser Haustier im Flur ein Nickerchen macht.

Mehr tolle und witzige Geschichten aus der Stardew Valley-Community findet ihr hier:

Wie die Community im Verlauf der Diskussion noch feststellt, scheint das ganze nur zu klappen, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid. Reitet ihr auf eurem Pferd durch die Welt, könnt ihr euch nicht so leicht an Hindernissen vorbei mogeln.

Wie sieht es bei euch aus? Wusstet ihr, dass ihr einfach durch NPC’s durchgehen könnt oder ist das auch für euch neu? Gibt es andere Funktionen oder Details, die ihr erst nach langer Spielzeit entdeckt habt? Verratet es uns in den Kommentaren!