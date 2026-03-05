'In 4000 Stunden hab ich nur einen bekommen': Stardew Valley-Fan findet superseltenes Item in erster Spielminute

Ob Bürgermeister Lewis wohl seinen Hut gegen den extrem seltenen eintauschen würde?

Viele von uns sind wochen- oder monatelang in Stardew Valley versumpft, haben unzählige Stunden damit verbracht, die Felder zu bestellen, in den Minen zu schupften und das Tal zu erkunden. Einen ganz besonderen Hut kriegen trotzdem bei Weitem nicht alle zu Gesicht.

Ein großer Glückspilz hat vor drei Jahren die seltene Kopfbedeckung allerdings bereits in der ersten Spielminute gefunden, während andere davon berichten, sie in 4000 Stunden nur einmal entdeckt zu haben.

Fan stolpert direkt über super seltenen Hut und freut sich

Bei dem raren Stück, von dem hier die Rede ist, handelt es sich um den sogenannten Living Hat (Lebenshut) - eine Grasmatte zum auf den Kopf setzen. Ob das nun eurem Modegeschmack entspricht, müsst ihr selbst entscheiden, die Beschreibung verrät zudem: "Es absorbiert Feuchtigkeit aus der Kopfhaut. Keine Bewässerung erforderlich." Mjam, wie schön!

Reddit-User axpfg schreibt: "In meinen 4000 Stunden im Spiel habe ich ihn nur einmal bekommen." Das macht deutlich, wie viel Glück Beitragsersteller illegally_a_fox hatte, der stolz berichtet:

Ich habe einen Living Hat in der ersten Minute eines neuen Spielstands bekommen.

Darunter findet sich ein Screenshot, der unter anderem den Tag, die Uhrzeit und das Inventar mit dem Hut zeigt.

Wie ist das überhaupt möglich? Ganz einfach: Es gibt eine sehr kleine Chance, den Hut beim Mähen von Gras zu bekommen. Illegally_a_fox hat den Item-Drop also erhalten, als sie oder er gerade anfangen wollte, am ersten Tag die Farm aufzuräumen.

Laut fandom.com liegt die Chance für das Finden des Huts beim Mähen bei 0,001%. Später kann der Hut auch von Monstern ergattert werden, mit einer Rate von 0,01%.

Community diskutiert über den Hut

In den Kommentaren zeigen sich andere User beeindruckt. So verrät hillsb1 beispielsweise: "Ich habe Tausende von Stunden in diesem Spiel und wahrscheinlich zehn Spielstände. Ich habe niemals den Living Hat bekommen. Glückwunsch!"

Select-Helicoptr492 teilt traurig die Bilanz: "5 Jahre, kein Hut :(". Eine andere Person schreibt: "Ich wusste nicht mal, dass dieses Ding existiert. Was?" Ähnlich ging es auch unseren Stardew Valley-Fans in der Redaktion. Niemand hat den Hut bisher gefunden und nicht mal alle wussten, dass es ihn gibt.

Aber ein Einzelfall scheint illegally_a_fox trotzdem nicht zu sein, glauben wir den Kommentaren. Hier berichtet nämlich beispielsweise auch eine Person, den Hut gleich zu Beginn gefunden zu haben, ein anderer Fan hat ihn am zweiten Tag erhalten.

Witzig ist aber auch, dass sich nicht alle ihres Glückes bewusst waren. Das Zitat von User axpfg, der die Kopfbedeckung nur einmal in 4000 Stunden gefunden hat, geht nämlich noch weiter: "Ich habe ihn weggeworfen, weil ich nicht wusste, dass er so selten ist."

Auch eine andere Person berichtet: "Ich war kein Fan davon und habe ihn in den Müll geworfen. Ich wusste nicht, wie selten er ist und ich KANN NICHT GLAUBEN, wie viel Glück ich hatte und dass ich ihn weggeworfen habe, weil er nicht zu meinem Outfit gepasst hat :(." Tja, selten bedeutet eben nicht gleich, dass der Stil auch allen gefällt... oder dass jeder etwas tragen will, dass Wasser aus der Kopfhaut zieht!

Kennt ihr den Living Hat und habt ihr ihn selbst schon mal gefunden? Falls dem so ist, verratet uns gerne, wie viele Stunden ihr bereits auf der Uhr habt!