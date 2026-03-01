Für Stardew Valley 1.7 habe ich einen großen Wunsch: Mein Ehepartner im Spiel sollte endlich mehr Freiheit bekommen

Wenn die Figuren aus Stardew Valley bei uns einziehen, unternehmen sie nicht mehr so viel alleine wie früher und vernachlässigen Hobbys und Freunde.

In Stardew Valley baue ich nicht nur einen heruntergekommenen Hof wieder auf, sondern lerne auch die Dorfgemeinschaft aus Pelican Town kennen. Bei meinem ersten Spieldurchlauf habe ich schließlich Sebastian geheiratet.

Der hängt seither auf meiner Farm herum, was ganz nett ist; gerade weil er mich immer mal wieder mit einem Kaffee begrüßt oder die Gießkanne schwingt. Abseits seiner kleinen Ecke auf meinem Grundstück scheint er aber sein altes Leben ziemlich aufgegeben zu haben. So wirkt das auch bei anderen Personen, die wir im Spiel heiraten. Und da liegt für das kommende Update 1.7 richtig viel ungenutztes Potenzial.

Stardew Valley-Schöpfer Eric "ConcernedApe" Barone kann es einfach nicht lassen, neue Inhalte zu ergänzen und hat vor einiger Zeit angekündigt, dass es nach dem letzten großen Content-Update 1.6 noch mehr kommt.

Obwohl sich wohl kaum jemand beklagt, das Bauernhof-Spiel habe zu wenig Features oder Inhalt, haben Fans schon eine lange Wunschliste zusammengetragen. Und da stehen wenig verwunderlich auch "Karrieren für Ehepartner*innen" drauf. Coldfe_t4 schreibt auf Reddit:

Ich hasse es, Leute zu heiraten, da ich es hasse, ihre Träume zu zerstören. Ich würde bei dieser Ergänzung total ausflippen.

Damit ist gemeint, dass unsere Ehepartner*innen scheinbar alles stehen- und liegenlassen, wenn sie bei uns einziehen und vieles aufgeben, das ihnen zuvor wichtig war und Spaß gemacht hat. In der Community ist das ein bekannter Kritikpunkt. Ganz besonders fällt das auf, wenn wir Sam heiraten, was zu einer tragikkomischen Situation führt:

Zieht Sam auf der Farm ein, dann geht Sebastian nach wie vor einmal pro Woche ganz allein in Sams altes Jugendzimmer zur Bandprobe, nur dass der frischgebackene Ehemann da eben nicht mehr auftaucht. Sebastian macht also dort ganz alleine Musik.

Auch Sam übt ganz allein, seit ich Sebastian geheiratet habe und dass Sebastian seinen besten Freund im Stich lässt, finde ich ziemlich schade. Andere Figuren legen ihren Tagesablauf ebenfalls komplett ab. Für mich fühlt sich die Sim an dieser Stelle dann etwas leer und leblos an.

Samara Summer Samara zockt zwar liebend gerne Souls und Horror, dazwischen versinkt sie aber auch gerne stundenlang auf dem Steam Deck oder der Switch 2 in Farm- oder Lebenssimulationen. Stardew Valley steht da bei ihr natürlich hoch im Kurs. Als sie aber neulich noch mal ihren alten, weitesten Spielstand angeschmissen hat, fiel ihr besonders deutlich auf, dass Sebastian als Ehepartner auf ihrer Farm einfach langweiliger wirkt als noch zuvor.

Versteht mich nicht falsch: Ich will ConcernedApe keinen Vorwurf machen. Sein Fokus lag einfach bisher auf anderen wichtigen Dingen. Aber da er eben schon wieder an neuen Inhalten werkelt, würde ich mich darüber besonders freuen – und das nicht nur, damit die Figuren ihre Träume nicht aufgeben müssen.

Ich habe in der Vergangenheit bereits berichtet, dass ich mir mehr Leben und typisch quirligen Hof-Alltag auf meiner Farm in Stardew Valley wünschen würde. Auch dafür könnten Ehepartner-Karrieren sorgen. Wenn beispielsweise unsere Liebsten nicht nur weiterhin ihren Freundeskreis im Dorf besuchen, sondern diesen auch zu uns einladen würden.

Oder wie wäre es mit einem richtigen, großen Proberaum, in dem Band und Zuschauende abhängen, Kunstausstellungen, einer eigenen Hof-Boutique oder ähnlichem? Möglichkeiten gäbe es sicher genug und Fans, die sich darüber freuen würden, auch. Natürlich wäre das auch mit jeder Menge Aufwand verbunden, aber ich bin gespannt, ob ConcernedApe diesen Fanwunsch irgendwann erfüllt.

Wie geht es euch in Stardew Valley nach der Hochzeit? Würdet ihr euch auch wünschen, dass eure Liebsten eigenen Hobbys und Träumen nachgehen?