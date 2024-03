Stardew Valley Update 1.6 hat Moos als neue Ressource eingeführt und die ist gleich für mehrere Rezepte wichtig

Wir verraten euch alles, was ihr über die neue Ressource wissen müsst.

Wer Stardew Valley auf dem PC zockt, kann seit dem 19. März jede Menge Neuerungen in Version 1.6 entdecken. Dazu gehören Feste, Dialogzeilen, ein neuer Farmtyp, aber auch eine ganze Reihe an neuen Items. Womöglich ist euch aufgefallen, dass an Baumstämmen jetzt grünliches Moos wachsen kann. Was es euch bringt und wie ihr es am besten sammeln könnt, erfahrt ihr hier.

Alles, was ihr über das neue Moos wissen müsst

Moos wächst seit Update 1.6 an Baumstämmen. Ihr erkennt es ganz leicht an der satten grünen Färbung, die sich von den braunen Stämmen abhebt. Es wächst im Frühling, Sommer und Herbst. Um es zu erhalten, schlagt ihr mit eurer Axt auf die Bäume ein.

So lässt sich Moos am besten finden: Am häufigsten findet ihr die Ressouce logischerweise in den Wald-Arealen. Hier stehen schließlich die meisten Bäume. Aber es gibt noch einen besseren Tipp: Besonders viel wächst an Tagen mit grünem Regen.

Falls ihr den noch gar nicht kennt: Das neue Wetterphänomen ist ebenfalls mit Update 1.6 ins Spiel gekommen und in diesem Guide erfahrt ihr alles darüber:

Dafür braucht ihr Moos

Die Ressource könnt ihr gleich für mehrer Crafting-, beziehungsweise Kochrezepte nutzen (via Stardew Valley Wiki):

Speed-Gro: Dünger, der den Blätterwachstum um mindestens 10% verbessert

Dünger, der den Blätterwachstum um mindestens 10% verbessert Holzstamm: zum Pilze züchten

zum Pilze züchten Statue of Blessing: eine Statue, die euch jeden Tag einen inividuellen Segen gibt

eine Statue, die euch jeden Tag einen inividuellen Segen gibt Deluxe Worm Bin: produziert hochwertige Köder

produziert hochwertige Köder Deluxe Bait: Köder, mit dem Fische besser beißen und ihr den Balken beim Fischminispiel vergrößert

Köder, mit dem Fische besser beißen und ihr den Balken beim Fischminispiel vergrößert Moos Suppe: Stellt 70 Lebenspunkte und 31 Energie (Ausdauer) wieder her.

Wer Stardew Valley auf Konsole oder Mobile spielt, muss sich noch ein wenig gedulden. Zwar steht schon fest, dass Update 1.6 für alle Plattformen erscheint, aber Release-Termine für alle, die bisher leer ausgegangen sind, gibt es aktuell noch nicht. Sämtliche Infos und Guides findet ihr hier auf GamePro.