"Das Ding ist nicht nur Deko?" - Stardew Valley-Fan findet nach viel zu langer Zeit heraus, was die Würmer im Boden bedeuten

Gunther im Museum freut es besonders, wenn ihr nach den “Würmern“ in Stardew Valley grabt.

In unserer Zocker*innen-Karriere passiert es immer wieder, dass wir Details oder auch offensichtliche Funktionen in einem Spiel übersehen, bis dann Stunden später die Erkenntnis kommt, die uns die Hand auf die Stirn klatschen lässt. Das betrifft nicht nur knallharte Strategie- oder Action-Spiele, sondern auch Cozy Games wie Stardew Valley.

Die “Würmer“ aus Stardew Valley haben eine Funktion

Ein Spieler hat frisch mit Stardew Valley angefangen und nutzt Reddit dafür, um unterschiedliche Fragen zu stellen. Unter anderem teilt der Beitragssteller dabei auch die Erkenntnis, dass die “Würmer“ auf den Straßen oder Feldern tatsächlich eine Funktion haben:

Und zwar handelt es sich bei den “Würmern“ eigentlich um sogenannte Artefakt-Orte. Wenn ihr mit der Spitzhacke an den Stellen grabt, dann kommen unterschiedliche Gegenstände heraus, wie Erze, Kohle, Lehm, Teleport-Totems oder eben Artefakte, die ihr im hiesigen Museum von Pelikan Stadt an Gunther spenden könnt.

Wenn ihr alle Errungenschaften in Stardew Valley erreichen wollt, kommt ihr um das Graben bei den Würmern beziehungsweise Artefakt-Orten nicht herum. Den Erfolg “Eine vollständige Sammlung“ sowie eine Sternenfall-Frucht gibt es nur, wenn ihr alle 95 möglichen Gegenstände dem Museum gespendet habt.

Dazu zählen neben den Ausgrabungen aus den Artefakt-Orten auch weitere Gegenstände, die ihr zum Beispiel in den Minen findet.

Die Würmer werden immer wieder übersehen

Ein Blick in den Reddit-Thread des Fans zeigt uns, dass der frische Spieler mit der späten Erkenntnis im Sommer des ersten Jahres nicht allein ist. Innerhalb von 24 Stunden verpassen über 8.000 Personen dem Beitrag eine positive Bewertung und einige davon teilen die Erfahrung in den Kommentaren.

So hat unter anderem der User Odd_Mind_3193 die Würmer noch später entdeckt; nämlich erst im Winter des ersten Jahres. Der Redditor hggniertears toppt das nochmals, indem er oder sie berichtet, erst nach mehreren Monaten in Echtzeit von der Funktion der Würmer erfahren zu haben, als der Partner erklärt hat, woher all die Artefakte in Form von Büchern überhaupt stammen.

Dabei muss es gar nicht so lange dauern. Mehrere Kommentator*innen weisen darauf hin, dass Fernsehen hier die Lösung beziehungsweise die notwendige Hilfestellung sei. Und zwar erfahrt ihr ab dem 22. Wintertag des ersten Jahres in der Sendung “Leben vom Land“ Folgendes (via stardewvalleywiki.com):

„Hast du schon drei kleine, braune Stiele aus dem Boden sprießen sehen? Sie sind manchmal wirklich schwer zu erkennen. Aber wenn du an dieser Stelle gräbst, kannst du immer etwas finden. Frag mich nicht, wie das funktioniert.“

Ganz so versteckt sind die Würmer beziehungsweise Artefakt-Orte also doch nicht. Zumindest nicht für regelmäßige “Leben vom Land“-Zuschauer*innen.

Hand aufs Herz: Wie lange hat es gedauert, bis ihr wusstet, was ihr mit den Würmern im Boden in Stardew Valley anfangen sollt?