Stardew Valley 1.6 Wüstenfestival: Alles, was ihr zum großen Calico-Event im Frühling wissen müsst

Das gibt's beim Wüstenfestival in Stardew Valley zu beachten.

Mit dem großen Stardew Valley-Update auf Version 1.6 gab es viele neue Inhalte, die jetzt endlich auch auf den Konsolen und Mobile verfügbar sind. Eine der wichtigsten Neuerungen ist das Wüstenfestival. Wie auch bei anderen Festen im Sternentautal gibt es hier einiges zu erleben. Wir fassen für euch alles zusammen.

Wann ist das Wüstenfestival in Stardew Valley?

Wann: 15. bis 17. Frühling

15. bis 17. Frühling Uhrzeit: ab 10 Uhr am Vormittag

ab 10 Uhr am Vormittag Wo: Calico-Wüste

Calico-Wüste Was: Verschiedene Spiele, Aktivitäten und Belohnungen für Calico-Eier

Wie komme ich in die Calico-Wüste? Anders als beim neuen Tintenfischfest im Winter müsst ihr für das Wüstenfestival eine wichtige Bedingung erfüllt haben. Um die Calico-Wüste zu erreichen, müsst ihr zwingend den Bus reparieren. Das geht auf zwei unterschiedliche Arten:

Gemeinschaftszentrum: Wenn ihr alle Tresorbündel abgeschlossen habt, wird der Bus von den kleinen Junimos für euch repariert.

Wenn ihr alle Tresorbündel abgeschlossen habt, wird der Bus von den kleinen Junimos für euch repariert. Joja-Markt: Für 40.000 Gold könnt ihr die Reparatur aus dem Joja Gemeindeentwicklungsformular beantragen. Dafür müsst ihr Joja-Mitglied sein, was euch wiederum 5.000 Gold kostet.

Das ist ziemlich viel Arbeit, also werdet ihr das Fest vermutlich erst ab Frühling Jahr 2 besuchen können. Habt ihr den Bus repariert, könnt ihr euch für 500 Gold ein Ticket kaufen. Während des Festivals gelten nicht die üblichen Arbeitszeiten von Busfahrerin Pam.

Alle Aktivitäten beim Wüstenfestival

Grundsätzlich läuft das Wüstenfestival so ab, dass ihr für den Abschluss verschiedener Aktivitäten Calico-Eier als Belohnung bekommt. Diese könnt ihr dann an den Ständen der NPCs gegen Belohnungen eintauschen. Ihr behaltet eure Calico-Eier für die Dauer des Festivals. Nach dem 17. Frühling verschwinden sie jedoch aus eurem Inventar und allen Kisten!

Wüstenfestival-Attraktionen

Emilys Outfit-Services: Betretet den großen Karton und ihr bekommt jeden Tag eines von insgesamt 61 zufällig ausgewählten Outfits nach einer kurzen Cutscene. Eure alten Kleidungsstücke wandern in euer Inventar.

Betretet den großen Karton und ihr bekommt jeden Tag eines von insgesamt 61 zufällig ausgewählten Outfits nach einer kurzen Cutscene. Eure alten Kleidungsstücke wandern in euer Inventar. Rennen: Ihr könnt an der Ziellinie im Süden auf Tierrennen wetten. Tippt ihr richtig, gewinnt ihr 20 Calico-Eier. Außer ihr tippt korrekt auf die Schnecke. Wenn sie gewinnt, bekommt ihr 100 Calico-Eier.

Ihr könnt an der Ziellinie im Süden auf Tierrennen wetten. Tippt ihr richtig, gewinnt ihr 20 Calico-Eier. Außer ihr tippt korrekt auf die Schnecke. Wenn sie gewinnt, bekommt ihr 100 Calico-Eier. Chefkoch: Beim etwas creepy aussehenden Koch könnt ihr euch verschiedene Gerichte abholen, deren Zutaten ihr selbst wählt. Deren Effekte wie +3 auf Skills wie Glück wirken sofort für sieben Minuten. Außerdem heilen alle Mahlzeiten eure HP und Ausdauer.

Beim etwas creepy aussehenden Koch könnt ihr euch verschiedene Gerichte abholen, deren Zutaten ihr selbst wählt. Deren Effekte wie +3 auf Skills wie Glück wirken sofort für sieben Minuten. Außerdem heilen alle Mahlzeiten eure HP und Ausdauer. Kaktusmann: Hier könnt ihr euch einmal pro Festival einen kostenlosen Kaktus abholen. Es gibt verschiedene Modelle. Welchen ihr bekommt, ist zufällig.

Hier könnt ihr euch einmal pro Festival einen kostenlosen Kaktus abholen. Es gibt verschiedene Modelle. Welchen ihr bekommt, ist zufällig. Abenteurer-Gilde: Bei Marlon könnt ihr euch Quests abholen, die ihr in der Schädelhöhle links vom Stand abschließen müsst. Sobald ihr eine Herausforderung ausgesucht habt, könnt ihr sie nicht mehr ändern. Die jeweilige Belohnung und das Zeitlimit seht ihr im Quest-Angebot. Rüstet euch vorher gut aus!

Bei Marlon könnt ihr euch Quests abholen, die ihr in der Schädelhöhle links vom Stand abschließen müsst. Sobald ihr eine Herausforderung ausgesucht habt, könnt ihr sie nicht mehr ändern. Die jeweilige Belohnung und das Zeitlimit seht ihr im Quest-Angebot. Rüstet euch vorher gut aus! Harveys Krankenstation: Hier landet ihr, wenn ihr in der Schädelhöhle K.O. geht.

Hier landet ihr, wenn ihr in der Schädelhöhle K.O. geht. Willys Angel-Quests: Willy gibt euch jeden Tag verschiedene Angel-Quests, mit denen ihr Calico-Eier gewinnen könnt.

Willy gibt euch jeden Tag verschiedene Angel-Quests, mit denen ihr Calico-Eier gewinnen könnt. Gelehrter: Einmal am Tag könnt ihr beim Gelehrten ein Quiz absolvieren. Habt ihr alle vier Fragen richtig, gibt’s 50 Calico-Eier. Pro Jahr könnt ihr aber nur ein Mal gewinnen.

Einmal am Tag könnt ihr beim Gelehrten ein Quiz absolvieren. Habt ihr alle vier Fragen richtig, gibt’s 50 Calico-Eier. Pro Jahr könnt ihr aber nur ein Mal gewinnen. Verhüllte Person: Hier könnt ihr euch für 250 Gold von einer zwielichtigen Gestalt zurück zu eurer Farm teleportieren.

Hier könnt ihr euch für 250 Gold von einer zwielichtigen Gestalt zurück zu eurer Farm teleportieren. Reisewagen: Der bekannte fahrende Händler ist auch mit vor Ort und verkauft teilweise die üblichen Waren und verschiedene, zufällige Items. Öffnet erst 12 Uhr mittags.

Wüstenfestival-Shops

Calico-Ei-Händler: Hier könnt ihr eure Calico-Eier gegen verschiedene Möbel und andere Items tauschen. Die Einrichtungsgegenstände rotieren an allen drei Tagen, also unbedingt mehrfach vorbeischauen!

Hier könnt ihr eure Calico-Eier gegen verschiedene Möbel und andere Items tauschen. Die Einrichtungsgegenstände rotieren an allen drei Tagen, also unbedingt mehrfach vorbeischauen! Shops der NPCs: Jeden Tag werden zwei NPCs zufällig ausgewählt, die von 12 Uhr mittags bis Mitternacht im Süden einen Stand betreiben. Je nach Charakter gibt es andere Items im Angebot!

Tipp: Ihr könnt auch auf dem Festival-Gelände Calico-Eier finden, beispielsweise in Mülltonnen oder vergraben im Boden!

Damit solltet ihr für das Wüstenfestival in Stardew Valley gerüstet sein. Noch einmal der kurze Reminder, dass ihr gewonnene Calico-Eier nicht mit ins nächste Jahr übernehmen könnt. Am 17. Frühling könnt ihr also getrost alle eure Preise eintauschen, um sie nicht zu verschwenden.