Starfield-Fan verdient 100.000 Credits ohne dafür zu schuften und so hat er's gemacht

Ihr spielt Starfield, ihr braucht Geld? Dann könntet ihr es so wie dieser Fan hier machen und schnell 100k verdienen.

Um uns in Starfield neue Raumschiffe, ein trautes Heim oder Ausrüstung leisten zu können, brauchen wir ordentlich Credits. Glücklicherweise müssen wir nicht unbedingt große Arbeit verrichten oder mit harten Konsequenzen rechnen, um ordentlich abzusahnen. Zumindest, wenn ihr es so macht wie dieser Spieler hier. Nebenbei könnt ihr auch noch eine der coolsten Stories des ganzen Spiels erleben.

Starfield-Spieler macht auf die Schnelle 100.000 Credits

Darum geht's: In Starfield kosten die richtig guten Sachen ordentlich Asche. Zum Beispiel, wenn ihr euch ein cooles Schiff oder einen Außenposten bauen wollt. Es sei denn natürlich, ihr wählt den illegalen Weg und entledigt andere Leute um ihr Hab und Gut. Allerdings kann euch das durchaus ins Gefängnis bringen.

Hier kommt Redditor Barnyard500 ins Spiel. Glücklicherweise hat der Starfield-Fan verraten, wie er mal eben 100.000 Credits einstreichen konnte – Quasi im Vorbeigehen, während er die sowieso schon sehr lohnenswerte Crimson Fleet-Storyline spielte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

So funktioniert's: Wollt ihr euch die 100.000 Credits auch schnappen, müsst ihr erst einmal der Crimson Fleet beitreten. Seid ihr noch kein Mitglied der Fraktion, verraten wir euch hier, wie es geht:

Im Verlauf der Mission "Besser geht nicht" aka "The Best There Is" müsst ihr im Raumhafen von New Atlantis an Bord der Jade Swan gehen. Dort wartet der Captain's Locker auf euch, also der Schrank beziehungsweise das Schließfach der Kapitänin. Den müsst ihr einfach nur ausräumen und schon seid ihr deutlich reicher.

Glücklicherweise ist der Inhalt des Schranks nicht als fremdes Gut gekennzeichnet, ihr stehlt es also nicht, sondern könnt es ganz entspannt einsacken.

Aber Vorsicht: Offenbar ist es mehr oder weniger zufällig, wie viele Credits und was für Materialien ihr in diesem Schrank finden könnt. Die Angaben unterschiedlicher Spieler*innen schwanken zwischen 14.000 und 140.000 Credits. Einig sind sich aber alle darin, dass es quasi Gratis-Loot ist, das die eh schon ziemlich lukrativ Questline noch lohnenswerter macht. Ihr könnt also kaum etwas damit falsch machen.

Was macht ihr in Starfield, um schnell an möglichst viel Geld heranzukommen?