Starfield: Crimson Fleet - Der Fraktion beitreten und eine der besten Storys erleben

Wollt ihr mal so richtig böse sein? Dann seid ihr hier genau richtig.

Von den vier großen Fraktionen aus Starfield ist die Crimson Fleet etwas Besonderes. Nicht nur hat sie eine spannende Geschichte, sondern auch vollkommen neue Gameplay-Möglichkeiten, mit denen ihr viele Stunden verbringen könnt. Doch der Beitritt ist alles andere als leicht und ihr könnt den Zugang zur Fleet sogar komplett verlieren.

So tretet ihr der Crimson Fleet bei

Natürlich hat die Fleet nicht an jeder Ecke Leute herumstehen, die euch rekrutieren oder Stellenausschreibungen an öffentlichen Terminals. Man muss jemanden in der Fleet kennen, um reinzukommen – oder aber ihr werdet eingeschleust.

Ihr seid nicht von Anfang an Mitglied der Fleet. Ihr werdet von der UC eingeschleust als Doppelagent.

Um die Questreihe zu starten, müsst ihr ein Verbrechen in den United Colonies begehen und euch danach erwischen lassen. Es muss nichts Großes sein. Geht in die Filiale von Terrabrew und stehlt vor aller Augen einen Kaffee oder haut dem nächsten Passanten in New Atlantis eine rein.

Habt ihr alles richtig gemacht und ein Kopfgeld erhalten, dann lauft zum nächsten Polizisten und ihr werdet ohne Umschweife ins Gefängnis geworfen. Doch statt einer Entlassung wartet eine Verhörzelle auf euch und die Geschichte nimmt ihren Lauf.

Für wen ist die Crimson Fleet

Falls ihr nun denkt, dass ihr nur plündernd und mordend durch die Questreihe der Crimson Fleet kommt, dann irrt ihr euch. Ihr seid ein Doppelagent der UC und habt immer die Möglichkeit den Befehlen der Fleet zu gehorchen oder eure Aufgaben zu erledigen, ohne dass jemand zu Schaden kommt. Solange eure Deckung nicht auffliegt, ist alles erlaubt.

Spezialausrüstung wie das Verteilernetz bekommt ihr nur während der CF-Questreihe, könnt sie danach aber weiter benutzen.

Trotzdem könnt ihr die vielen Vorteile der Crimson Fleet genießen. Ihre Händler haben mehr Credits als üblich zur Verfügung. Ihr werdet nicht wegen Schmuggelgut gescannt, wenn ihr auf dem Schlüssel andocken möchtet, der Heimatbasis der Piraten. Außerdem erhaltet ihr Zugang zu Schiffsausrüstung, die ihr nirgendwo sonst im Universum bekommt, wenn ihr nicht gleich eines ihrer hervorragenden Schiffe kauft.

Belohnungen der Crimson Fleet

Gegen die Fleet sehen die anderen Fraktionen knauseriger aus als Dagobert Duck während einer Rezession.

Zum einen bekommt ihr zum Abschluss der Questreihe 250.000 Credits. Damit könnt ihr schon einige gute Schiffe kaufen. Investiert zum Beispiel in eines der Schmugglerschiffe der Fleet oder in einen Frachtraum mit Schilden.

Die Revenant ist ein sehr gutes Gewehr, was leider sehr schnell Munition verbraucht.

Damit könnt ihr die einzigartigen Schmuggelmissionen absolvieren, die euch für nicht mal zwei Minuten Arbeit gerne mal 9.000 Credits verschaffen. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr in unserem Schmuggel-Guide.

Als würde das nicht reichen, gibt es zwei sehr gute Waffen, darunter eine der besten Pistolen des Spiels, die mit einem Schuss gleich 6 Kugeln auf einmal abfeuert und damit selbst Elite-Gegner sofort zu Boden schickt.

Dazu gibt es einige spezielle Schiffsteile, die fast nichts wiegen, aber gleich mehrere Werte eures Schiffes verbessern.

Wie gefällt euch die Questreihe der Crimson Fleet? Oder werdet ihr zum Doppelagent?