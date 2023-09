Starfield hat hunderte Quests – aber diese 5 solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen

Wir zeigen euch ein paar der besten Quests des Spiels.

In den Weiten des Weltalls könnt ihr viel erleben, denn Starfield geizt nicht mit vielen faszinierenden Nebenquests. Von eurem Werdegang zur Superheldin bis zu einem Plausch mit echten Berühmtheiten ist alles dabei.

Keine Fraktionen-Quests:

In dieser Liste ignorieren wir bewusst die Fraktionen-Quests. Die sind nämlich so gut, dass sie ansonsten die gesamte Liste einnehmen würden. Mehr über die Fraktionen erfahrt ihr in unserem Guide.