Starfield: Helm aufsetzen und verbergen – so geht's

So könnt ihr in Starfield euren Helm aufsetzen und verbergen.

In Starfield bereist ihr viele Planeten und auf mehreren von ihnen herrschen lebensfeindliche Bedingungen. Neben einem Raumanzug ist also ein Helm Pflicht für euren selbst erstellten Charakter. Damit ihr den Kopfschutz aber nicht ständig tragen müsst, lässt er sich auf Wunsch auch wieder verbergen. Wie das alles funktioniert, lest ihr in diesem Guide.

Helm aufsetzen und verbergen in Starfield: Das müsst ihr wissen

Grundvoraussetzung, um einen Helm in Starfield aufzusetzen ist natürlich, dass ihr mindestens einen in eurem Inventar habt. Keine Sorge, ihr findet recht schnell Helme im Spiel, unter anderem direkt in der ersten Hauptmission "Ein kleiner Schritt", wo ihr ihn automatisch erhaltet. Sobald ihr einen Helm eingesammelt habt, führt ihr folgende Schritte aus, um ihn auszurüsten:

Ruft das Inventar auf (Menü-Knopf auf dem Xbox-Controller)

Navigiert in das Untermenü "Helme"

Wählt den Helm aus, den ihr ausrüsten wollt und drückt die A-Taste

Voilà, ab sofort läuft euer Charakter mit dem Kopfschutz rum. Falls ihr möchtet, dass der Helm automatisch in Gebieten mit atembarer Luft verborgen wird, solltet ihr folgendes tun:

Geht in das Helm-Untermenü

Drückt RB

Der Effekt lässt sich mit einem weiteren Druck auf RB auch wieder rückgängig machen (rot markierter Bereich).

Das ist schon alles. Praktisch: Sobald ihr in Bereiche kommt, in denen es keine Atemluft gibt, setzt das Spiel eurem Charakter den Helm automatisch wieder auf. Ihr seid also nicht gezwungen, ständig hin- und herzuwechseln. Die Einstellung gilt dann solange, bis ihr sie wieder deaktiviert, also auch für andere Anzüge und Helme.

Außerdem wichtig: Wenn ihr einen Helm verbergt, ist er nur optisch nicht zu sehen – eure Statuswerte behaltet ihr komplett bei.

Starfield ist seit dem 6. September 2022 für die Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Im Weltraum-RPG von Bethesda erkundet ihr eine ganze Galaxie mit über 1000 Planeten. Der Entdeckungsfreiheit sind dabei allerdings Grenzen gesetzt.