Starfield: Im Release-Trailer verstecken sich noch nicht gezeigte Spielmechaniken

Seit der letzten Woche wissen, wann das SciFi-Rollenspiel Starfield in diesem Jahr erscheinen soll. Bethesda präsentierte in einem neuen Trailer nicht nur das Datum – den 6. September 2023 – sondern auch noch ein paar Gameplay-Szenen. Die liefen am Ende des Trailers allerdings nur recht unscheinbar und abgefilmt auf einem Monitor im Studio.

Und das hat natürlich zahlreiche Internetdetektive auf den Plan gerufen, die die Ausschnitte herangezoomt und vergrößert haben, was wiederum einige Spielelemente zutage gefördert hat, die bislang noch nicht gezeigt wurden (via comicbook).

Hier ist der Trailer, den wir meinen:

2:40 Starfield - Trailer verrät neues Release-Datum des SciFi-Rollenspiels

Zwei bislang ungesehene Helm-Features

Darum geht's: Die neuen Details betreffen den Helm, mit dem sich eure Spielfigur in Starfield ausrüsten lässt. Der lässt sich auf Wunsch nämlich auch abnehmen – zumindest, wenn es die Atmosphäre des jeweiligen Planeten erlaubt und die Spielfigur normal atmen lässt. Das ermöglicht dann natürlich einen besseren Blick auf den eigenen Charakter, der sich in Starfield in vielen Bereichen anpassen und verändern lässt.

Außerdem – und das ist das deutlich tiefgreifendere "Helm-Feature" – verraten die kurzen Gameplay-Szenen auch, dass der Helm diverse Werte hat, um beispielsweise bestimmte Resistenzen zu boosten. Ähnlich wie in No Man's Sky sind nämlich auch in Starefield nicht alle Planeten besonders lebensfreundlich, sondern teilweise sogar radioaktiv verseucht. Der Helm kann hierbei einen gewissen Schutz gewähren, ähnlich wie auch für bestimmten physischen Schaden.

Die Kategorien, die im Gameplay-Material erkennbar sind, sind

thermisch

korrosiv

Luft

Strahlung

Wie das genau mit den eigentlichen Spielinhalten zusammenhängt, bleibt noch abzuwarten, es zeigt aber schon eine gewisse Tendenz und lässt natürlich auch die Vermutung aufkommen, dass auch andere Teile der Raumanzüge ähnliche Statuswerte verbessern bzw. abschwächen können.

Mehr Infos im Juni

Möglich, dass Bethesda in den nächsten Wochen noch weitere Informationen zu Starfield bekannt gibt, einen fetten Info-Ankerpunkt gibt es aber bereits. Denn im Juni wird Bethesda nach der Xbox-Pressekonferenz in einer Starfield Direct einen ausführlichen Blick auf das Spiel gewähren und viele der Mechaniken vermutlich genauer erklären.

Starfield sollte ursprünglich im letzten Jahr erscheinen, wurde dann aber auf 2023 verschoben. Der Release des Spiels wird mit Spannung erwartet, weil es einerseits eines der größten Xbox-Exclusives auf absehbare Zeit sein wird und andererseits die erste große RPG-Marke von Bethesda seit langer Zeit ist. Starfield erscheint am 6. September 2023 für die Xbox Series X/S und den PC.