Starfield hat einen inoffiziellen Charakter-Builder, mit dem ihr schon jetzt Fähigkeiten auschecken könnt

In Starfield erstellen wir nicht nur unseren eigenen Charakter, sondern formen ihn auch durch Fähigkeiten.

Der Release von Starfield rückt immer näher. Wer über die Digital Premium Edition (bzw. das Upgrade) und die Constellation Edition einen Vorabzugang besitzt, darf bereits am 1. September losspielen. Alle anderen können dann am 6. September in das SciFi-Abenteuer starten.

Einer der ersten Amtshandlungen wird natürlich das Erstellen des eigenen Charakters sein. Das ist aber nur die halbe Miete. Im Laufe des Spiels geht es viel mehr darum, wie wir unseren Charakter über den Fähigkeitenbaum verbessern. Immerhin beeinflusst das aktiv das Gameplay.

Wollt ihr euch nicht erst im Spiel mit den Fähigkeiten beschäftigen, dann könnt ihr das jetzt schon tun und euch ganz nebenbei die Wartezeit etwas versüßen. Dank eines inoffiziellen Charakterplaners geht das nämlich.

Bei Nukes & Dragons gibt's einen Starfield-Charakterplaner

Bei dem "Starfield Character Build Planner & Calculator" handelt es sich um einen inoffiziellen Charakterplaner, der von einigen Community-Mitglieder erstellt wurde und auf der Webseite Nukes & Dragons zu finden ist:

Da Starfield noch nicht erschienen ist, stammen die die Informationen für den Builder bislang aus offiziellen Trailern und glaubwürdigen Leaks. Daher gibt es keine 100-prozentige Garantie auf Vollständigkeit und auch Fehler sind möglich.

Trotzdem bekommt ihr so schon einen guten Eindruck von den Fähigkeiten und könnt mit ersten Builds herumspielen – sofern wir ausreichend Englischkenntnisse habt.

3:10 Starfield - Das "SciFi-Skyrim" im Gameplay-Trailer

Der Charakterplaner auf Nukes & Dragons ist übrigens nicht das erste Beispiel, bei dem sich jemand durch all das offizielle Material von Starfield gewühlt hat, um anhand der gezeigten Informationen den Fähigkeitenbaum soweit zusammenzustellen, wie es geht.

Ein Fan hat bereits vor einigen Wochen an die 200 Stunden lang nichts anderes gemacht. Das Resultat: Über 60 Skills in fünf Kategorien und noch einiges mehr.

Starfield erscheint im Early Access am 1. September und regulär am 6. September für PC und konsolenexklusiv für Xbox Series X/S. Wer ein Game Pass-Abo besitzt, kann es zum Release ohne weitere Kosten über den Service spielen.

Was sind eure Pläne für Starfield? Mit was für einen Charakter wollt ihr die Weiten des Weltalls erforschen?