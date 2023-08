Jetzt bestätigt: Ja, ihr könnt in Starfield auch im Knast landen, wenn ihr die Gesetze brecht

In Starfield könnt ihr in den Knast wandern, wenn ihr euch nicht benehmt.

Erst gestern hat Bethesda bekanntgegeben, dass Starfield den Gold-Status erreicht hat und so pünktlich am 06. September für Xbox Series X/S und PC erscheint. Heute haben wir Neuigkeiten zu den Features des Rollenspiels für euch.

So wurde in einer Q&A-Session auf Discord unter anderem enthüllt, dass wir für unsere Verbrechen gleich Skyrim ins Gefängnis kommen können. Neue Infos zu unseren Begleitern gibt's auch und es wurde zudem die Frage beantwortet, ob wir gewaltfrei das Ende erleben können. (via IGN)

Das erwartet euch, wenn ihr auf frischer Tat geschnappt werdet

Habt ihr einer Wache "aus Versehen" zu stark gegens Knie getreten oder vor Ordnungshütern wertvolle Items gemopst und werdet geschnappt, habt ihr laut Bethesda folgende drei Möglichkeiten:

Entweder ihr kauft euch frei, widersetzt euch der Verhaftung oder wandert direkt ins Gefängnis.

Was im Gefängnis passiert: Den konkreten Ablauf aus Starfield kennen wir noch nicht, schauen wir uns jedoch an wie das System in Skyrim funktioniert, müsst ihr im Gefängnis eure Strafe absitzen, indem ihr mit dem Zellenbett interagiert. Während eures Aufenthalts wird zudem euer komplettes Inventar in einer Truhe konfisziert. In Skyrim bekommt ihr zudem einen Dietrich an die Hand, um einen Fluchtversuch zu starten.

So viele Begleiter könnt ihr anheuern

Eine weitere interessante Info ist, dass wir in Starfield "über 20 einzigartige Begleiter" für unsere Ausflüge ins Weltall rekrutieren können, die auf gemeinsamen Missionen zudem unsere gesammelten Items auf Wunsch tragen.

Wer die Begleiter*innen im Detail sind, ist noch nicht bekannt. Nach Release können wir euch hier mehr verraten.

Gewaltfrei durch Starfield, das wird nicht funktionieren

Für diejenigen unter euch, die an einen Pazifisten-Spieldurchgang gedacht haben, das wird leider nicht gehen. In manchen Missionen ist die Anwendung von Gewalt das einzig verfügbare Mittel, um im Spiel weiter voran zu kommen.

Allerdings soll es "einige Systeme geben", damit ihr nur ein geringes Maß an Gewalt ausüben müsst. Darunter die Macht eures Charakters andere Personen in Dialogen zu überzeugen und so einen Kampf zu umgehen.

Wollt ihr mehr über die Technik hinter Starfield wissen, können wir euch den Experten-Podcast unserer Kollegen von GameStar Talk nur empfehlen:

1:21:59 Kann Starfield seine Technik-Versprechen überhaupt einlösen?

Wann erscheint der GamePro-Test zu Starfield? Aktuell ist geplant, dass noch vor dem Early Access-Release am 01. September ein Test der Xbox Series X/S-Versionen erscheint. Sobald wir ein genaues Datum kommunizieren dürfen, werden wir das natürlich tun.

Haltet ihr euch in Rollenspielen ans Gesetz oder könnt ihr oft der Versuchung auf interessantes Loot nicht widerstehen?