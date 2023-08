Starfield bestätigt RPG-Feature, das Fans bei Baldur's Gate 3 schmerzlich vermissen

Ihr könnt in Starfield eure Charaktere nachträglich noch verändern, in Baldur's Gate 3 nicht.

Baldur's Gate 3 erobert aktuell ein Herz nach dem anderen. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt und so gibt es natürlich auch hier die eine oder andere Kleinigkeit, die Fans zu schaffen macht. Beispielsweise dürft ihr euch zwar einen ganz famosen Charakter zusammenbasteln, aber ihr habt keine Möglichkeit, ihn später nochmal anzupassen. Nicht einmal die Frisur. Das soll in Starfield ganz anders werden, wie jetzt bekannt gegeben wurde.

Starfield lässt euch euren Charakter-Look auch später noch anpassen, Baldur's Gate 3 nicht

Darum geht's: In einer der unzähligen Präsentationen, die Bethesda in letzter Zeit zu Starfield abgehalten hat, wurde auch der Charakter-Editor im Detail vorgestellt. Dabei haben Fans einen ganz besonderen Hinweis entdeckt, der manche in eine Art Freudentaumel versetzt: Ihr könnt eure "biometrischen Anpassungen" auch später im Spiel noch ändern, indem ihr eine Genetik-Einrichtung besucht.

Soll heißen: Falls eure Spielfigur irgendwann nicht mehr euren Schönheitsidealen und Vorstellungen entspricht, könnt ihr dem Charakter auch nachträglich noch eine neue Frisur oder einen Bart oder etwas anderes verpassen. Oder für den Fall, dass die Figur im Charakter-Editor nicht ganz dem entspricht, was ihr dann in Cutscenes zu sehen bekommt.

Bei Baldur's Gate 3 geht das nicht: Zu den wenigen Kritikpunkten, die es bei Baldur's Gate 3 aktuell gibt, zählt genau dieser Umstand. Ihr könnt nicht einmal die Haare ändern oder euch rasieren. Schwerwiegendere nachträgliche Änderungen sind erst recht nicht möglich, obwohl ihr sogar eure Charakter-Klasse noch im Verlauf des Spiels ändern könnt.

Ansonsten gibt es aber nur sehr wenig, was am neuen RPG-Blockbuster der Divinity-Macher bemängelt wird. Baldur's Gate 3 zählt mittlerweile zu den am besten bewerteten Spielen überhaupt und schlägt auf Open Critic sogar Zelda BotW, TotK und RDR2.

Auch bei anderen Titeln wie zum Beispiel bei Cyberpunk 2077 wurde es zu Release (unter anderem) angekreidet, dass es solche Möglichkeiten nicht gibt. Insbesondere im RPG-Bereich entwickelt sich eine entsprechende Option aber immer mehr zu einem Standard-Feature, auf das viele Fans hoffen. Gut zu wissen, dass es bei Starfield funktioniert und vielleicht reicht es Entwicklerstudio Larian ja auch noch in Baldur's Gate 3 nach.

Wie wichtig ist euch die Möglichkeit, nachträglich den Charakter zu verändern? Was vermisst ihr an BG3 aktuell noch?