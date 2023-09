In Starfield liegt zu viel Kram rum und das stresst mich total

Starfield erlaubt viele Dinge. Unter anderem die hemmungslose Sammelei von Kram.

Ich hätte es eigentlich ahnen müssen. Denn das "Problem", das ich aktuell in Starfield habe, schleppe ich auch in anderen RPGs mit mir herum, insbesondere in denen von Bethesda. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Denn ich bin jemand, der alle aufsammelbaren Items ohne zu Zögern einsteckt, wenn mir ein Spiel die Möglichkeit dazu gibt. Und holla die Waldfee, diese Möglichkeit gibt mir Starfield. Neues Futter für das Inventar gibt es hier buchstäblich an jeder Ecke.

Egal ob Tasse, Drahtspule oder isozentrierter Magnet: ich kann einfach nicht an diesen Dingen vorbeilaufen, ohne sie mitzunehmen. Sobald die Gegner in einem neuen Bereich erledigt sind, oder ich eine noch bislang unbekannte Raumstation betrete, wird erstmal gelootet, bis der überschaubare Platz in meinem Inventar komplett vollgestopft ist.

Tobias Veltin Als Familienvater hat Tobi mittlerweile nur noch wenig Zeit für ausladende RPGs. Starfield hat ihn wegen des Settings trotzdem gereizt. Bislang ist der Begeisterungsfunke noch nicht übergesprungen – was aber auch an seinem Verhalten im Spiel liegt.

Was ist wichtig und was nicht?

Mein Problem: Ich habe enorme Schwierigkeiten damit, einzuschätzen, was wichtig ist und was nicht. Starfield signalisiert mir das zudem auch ziemlich mangelhaft, gerade zu Beginn des Spiels. Schließlich wird man doch selbst das offensichtlichste Billo-Item irgendwo zu Geld machen können, oder?

Und weil ich mir diese Frage immer wieder selbst mit "Ja" beantworte, mülle ich mir regelmäßig mein Inventar zu und bin dementsprechend oft überladen. Und das trotz des Skills für die Inventar-Erweiterung. Argh!

Dann bin ich gezwungen, auszusortieren und das gelingt mir sogar meistens – nur, um im nächsten Raum wieder alles ins Inventar zu werfen, was nicht bei 3 ins All geflogen ist. Wieso gibt es eigentlich keine "Zerlegen"-Funktion?

Ein bestimmter Punkt ist noch nicht überschritten

Ich bin noch nicht weit im Spiel, aber ich merke, wie mich mein eigenes Verhalten enorm stresst. Denn ich würde mich eigentlich gerne auf die interessanten Dinge des Spiels konzentrieren, den Raumschiffen etwa oder das Erkunden fremder Planeten. Stattdessen renne ich wie ein Getriebener durch die Areale und sauge Items ein.

Nochmal: Ähnlich erging es mir auch schon in anderen Bethesda-RPGs wie Skyrim oder Fallout. Dort besserte sich das nach einigen Stunden, denn je mehr Items ich sammelte, desto besser konnte ich die "Kram-Meta" einschätzen. Und lernte, Dinge auch mal stehenzulassen.

Diesen Punkt habe ich bei Starfield noch nicht erreicht, hoffe aber ganz fest, dass er bald kommt. Sonst muss ich meinen Weltraum-Reise wohl oder übel gestresst beenden. Jetzt muss ich aber erstmal wieder los. Kram sammeln.

Geht es euch auch so wie mir?