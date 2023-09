Starfield: Map-Glitch lässt euch verborgene Truhen looten und Kohle scheffeln

Starfield lässt euch zahlreiche Planetenoberflächen erkunden. Und bei zumindest einem könnt ihr auch darunter glitchen.

Das Universum von Starfield bietet jede Menge Geheimnisse und Entdeckungsmöglichkeiten – kein Wunder bei über 1000 Planeten, die im Spiel sind. Dazu zählen allerdings auch einige Kniffe, die so von den Entwickler*innen bei Bethesda ganz sicher nicht geplant waren. Mithilfe einiger Glitches kann man sich zum Beispiel Zugang zu bestimmten Vorteilen erschleichen.

So auch bei dem, den YouTuber vNivara auf seinem Kanal geteilt hat. Mithilfe des von ihm gezeigten Glitches ist es möglich, unter die Map eines Planeten zu gelangen und dort dann eigentlich verborgene Truhen zu looten.

So kommt ihr in Jemison unter die Map

Um den Glitch "nachzuspielen", benötigt ihr folgende Voraussetzungen für euren Charakter:

Jetpack mit dem Power-Boostpack

Boostpack-Training auf Stufe 2

Zur Sicherheit solltet ihr zudem ein paar Stim-Packs dabei haben.

Begebt euch auf den Planeten Jemison und geht dort ins Geschäftsviertel. Haltet dort Ausschau nach einem Staudamm. Über diesen und anschließend über einige kleinere verwinkelte Areale sowie einen Spalt, der euch unter die Map führt, gelangt ihr nach einiger Zeit unter das Viertel.

Den exakten Weg könnt ihr dem Video von vNivara entnehmen:

Ein bisschen Geduld ist erforderlich, diese wird allerdings auch belohnt. Denn unter den Händlerstandpunkten findet ihr eigentlich noch verborgene Truhen, die ihr dann öffnen und die Inhalte entweder eurem Inventar hinzufügen oder verkaufen könnt.

Da die Truhen alle 48 Stunden neu erscheinen bzw. aufgefüllt werden, lässt sich mit diesem Trick also langfrisitig auch eine ganze Menge Kohle scheffeln.

Glitch könnte schon bald beseitigt werden

"Langfristig" ist natürlich keine Garantie, denn da es sich um einen Glitch und damit einen unbeabsichtigten "Fehler" im Spiel handelt, ist es nicht ausgeschlossen, dass Bethesda diesen in einem der nächsten Updates für das Spiel beseitigt. Wer den Glitch also ausprobieren will, sollte damit nicht allzu lange warten.

Starfield ist am 6. September für die Xbox Series X/S und den PC erschienen. Es ist die erste eigenständige, neue RPG-Marke von Bethesda seit knapp 25 Jahren und entlässt euch in eine riesige Galaxie. Ihr baut und modifiziert eurer eigenes Raumschiff mit einem Editor und erforscht 1.000 Planeten, auf denen ihr Rohstoffe abbaut und eigene Außenposten errichtet. Als roter Faden dient eine knapp 30 stündige Hauptstory, daneben warten allerdings noch zig Nebenplots und -Geschichten.