Die Ankündigung von The Elder Scrolls 6 war nicht die einzige Überraschung, die Bethesda im Rahmen der E3 2018 in petto hatte. Nach jahrelangen Gerüchten bestätigte Chefentwickler Todd Howard auf der E3-Bühne, dass sein Team auch an Starfield arbeite, einen Sci-Fi-RPG im Weltraum und der ersten neuen Bethesda-IP seit 25 Jahren. Sogar einen kleinen Teaser-Trailer gab es zu sehen.

Ansonsten hielt sich Howard aber bedeckt, wenn es um Starfield geht. Wir wissen nur, dass das Spiel noch vor The Elder Scrolls 6 erscheinen wird, über die typische Ego-Perspektive verfügt, angeblich schon in einem spielbaren Zustand ist und trotzdem vielleicht nicht mehr für die aktuelle Konsolengeneration (PS4, Xbox One) erscheinen wird.

Wird Starfield wie The Elder Scrolls & Fallout?

In einem Video-Interview mit GameSpot, das während der E3 aufgezeichnet wurde, sprach Howard dann aber doch etwas mehr über die Erwartungen, die viele Fans wohl an Starfield haben werden. Und diese Erwartungen will er offenbar nicht enttäuschen.

"Es hat das, was ihr erwartet und noch mehr, das würde schon sagen. [...] Wir arbeiten schon eine lange Zeit als Team zusammen, haben ein paar richtig große Spiele und verschiedene Arten von von Spielsystemen gemacht. Auf ein paar von denen können wir uns verlassen, aber wir können die Dinge auch vorantreiben. Wir haben viel Erfahrung im Studio. Also können wir sehr, sehr ambitioniert sein und neue Dinge ausprobieren, un es gibt auch einen Grad an Selbstbewusstsein, das wir das auch hinbekommen werden."

Es dürfte keine Überraschung sein, dass Bethesda die neue Starfield-IP als Möglichkeit sieht, neue Dinge auszuprobieren. Schon allein das Setting bietet sehr viel Raum zum experimentieren. Allerdings betont Howard auch, dass Fans trotzdem das bekommen werden, was sie von den Entwicklern gewohnt sind. Das klingt nach unzähligen NPCs, komplexen Questketten, verschiedenen Fraktionen, Romanzen, Dungeons und einem viel zu dickem Inventar.

Starfield hat noch keinen Releasetermin.