Starfield-Spieler baut unbesiegbares Schiff mit 200 IQ-Move

Ein Schiff bauen, das Gegner nicht treffen können. In Starfield keine Sache der Unmöglichkeit.

Mit das coolste Feature in Starfield ist der Bau von Raumschiffen. Allein was Fans bereits in den ersten Tagen seit Release vom Millenium Falken über die Enterprise bis hin zum fliegenden Formel 1-Auto gebaut haben, ist schon sehr cool. Allerdings zielen all die Bauten meist auf eine speziell Optik ab, jedoch weniger auf Funktionalität.

Das wohl cleverste Schiff haben wir jetzt auf Reddit entdeckt. Seine Besonderheit: es ist unverwundbar. Wie es aussieht und warum Angreifer es nicht treffen können, dazu jetzt mehr.

Spieler trickst KI aus und baut unverwundbares Raumschiff

Das clevere Raumschiff Marke Eigenbau stammt von Redditor ChaosVisionGames und hört auf den leicht angsteinflößenden aber doch ziemlich passenden Namen Gate 2 Hell.

Hier seht ihr, wie das "Tor zur Hölle" ausschaut:

Zwar schaut das Schiff mit seinem rechteckigen Design auf den ersten Blick so aus, als hätten Angreifer hier leichtes Spiel. In Wahrheit ist jedoch genau das Gegenteil der Fall und um Dogfights zu bestehen sind laut seiner Aussage noch nicht einmal hochgefahrene Schilde notwendig.

Darum ist das Raumschiff unverwundbar: Glauben wir seiner Aussage und betrachten das oben hochgeladene Bild aus dem Kampfgeschehen, feuert die KI stets auf den Schiffsmittelpunkt. Der, wie unschwer zu erkennen ist, aus nichts als Leere besteht. Gegnerische Laserangriffe gehen daher einfach durch das Objekt hindurch.

Spieler amüsiert über ungewöhnliches Design

Unter seinem Reddit-Beitrag zeigen sich viele Starfield-Spieler*innen sehr amüsiert über das clevere Design und vergleichen die Gate 2 Hell mit einem riesigen Donut. Redditor symbolic503 beispielsweise schreibt:

Stell dir vor, du wirst von einem riesigen Rechteck ausgelöscht.

Amüsant, wenn man denn wohlwollend sein möchte, ist in jedem Fall auch, wie leicht sich die KI-Routine von Starfied austricksen lässt. Am Ende brauchts es also nur ein fliegendes Rechteck um jeden Sternzerstörer vom Himmel zu pusten.