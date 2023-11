Starfield-Update 1.8.86 ist da und lässt uns endlich bequem essen - Alle Patch Notes

Starfield hat seinen neuesten Patch bekommen und der fixt nicht nur Bugs, sondern bringt auch neue Funktionen.

Bereits Anfang November verriet Bethesda über die Update-Beta auf Steam, was uns im kommenden Update zu Starfield erwartet. Nur wann wir damit rechnen dürfen und wie viel Speicherplatz er verbraucht, war noch unklar. Nun ist Patch 1.8.86 frisch erschienen. Wir fassen euch die Highlights zusammen und haben die endgültigen Patch Notes auf Deutsch angehängt.

Wie groß ist Patch 1.8.86? Auf der Xbox Series X/S müsst ihr ganze 14,56 GB herunterladen.

Neben den üblichen Bugfixes stand eine Komfortfunktion ganz oben auf dem Plan, die sich Fans schon lange wünschen: Nahrungsmittel ganz einfach direkt in der Spielwelt zu verzehren, ohne sich erst mit mehreren Klicks durch das Inventar mühen zu müssen. Dieses Wirrwarr gehört nun dank der Aktion 'Verbrauchen' über die X-Taste endlich der Vergangenheit an. Eine an sich kleine Verbesserung, aber mit großem Nutzen.

PC-Spieler*innen dürfen sich außerdem auf Nvidia DLSS-Support freuen. Sofern eure Nvidia-Grafikkarten kompatibel sind, könnt ihr nun DLSS Super Resolution, Deep Learning Anti-aliasing (DLAA), Nvidia Reflex Low Latency und DLSS Frame Generation nutzen.

Eine ausführliche Erklärung zu DLSS lest ihr bei unseren Kolleg*innen von GameStar Tech:

Die finalen Patch Notes

Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Performance und Stabilität

Wir haben eine Reihe von Speicherproblemen und Speicherlecks behoben.

Wir haben einige Änderungen zur Optimierung der GPU-Performance vorgenommen, die sich vor allem auf leistungsstärkeren Grafikkarten bemerkbar machen werden.

Wir haben ein verbessertes Renderer-Threading-Modell implementiert, das die CPU-Auslastung vor allem auf leistungsstärkeren Systemen verbessert.

Verschiedene Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen.

Gameplay

Es ist jetzt möglich, die Nahrung zu verzehren, die ihr in der Spielwelt findet.

Wir haben die Schleichen-Spielmechanik angepasst, sodass sie nun kleinere Fehler verzeiht.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Andrejas Kopf dauerhaft getarnt war.

Es wurde ein Problem behoben, durch das die Spieler*innen ihre Waffen nicht mehr abfeuern konnten.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass manche NPCs keine Kleidung trugen. (Hinweis: Dieses Problem kann sich mit der Zeit von selbst lösen.)

Es wurde ein Problem behoben, durch das nach Erreichen der Allheit und dem Starten eines neuen Spiels bei bereits begonnenen Skillherausforderungen keine Fortschritte mehr erzielt werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, das nach Betreten der Allheit vorübergehend das Öffnen des Inventars oder das Speichern von Spielständen verhindern konnte.

PC: Es wurde ein Problem behoben, das zu ruckartigen Mausbewegungen führen konnte.

Es wurde ein seltenes Problem behoben, das zum Verlust des Heimatschiffs führen konnte.

Es wurde ein Problem behoben, durch das der Schiffswartungstechniker verschwinden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, das beim Reisen, bei Grav-Sprüngen, beim Andocken oder beim Übergang zum Landen gelegentlich zu unbeabsichtigtem Kamera-Ruckeln führen konnte.

Grafik

Es wurde ein Problem behoben, das die Darstellung der Umgebungsverdeckung bei Ultrawide-Auflösungen beeinträchtigen konnte.

Die Shader-Erstkompilierung beim Starten des Spiels wurde optimiert.

Im Display-Einstellungsmenü gibt es jetzt die Möglichkeit, Helligkeit und Kontrast zu ändern.

Es gibt jetzt die Möglichkeit, die HDR-Helligkeit anzupassen, sofern dies vom System unterstützt wird. (Nur Xbox und Windows 11).

Mehrere Materialien wurden angepasst, bei denen unter bestimmten Bedingungen manchmal ein unerwünschtes Muster auftreten konnte.

Es wurden verschiedene visuelle Probleme behoben, die im Zusammenhang mit dem neuen FOV-Regler auftreten konnten.

Die Darstellung der Augen von Charakteren in Menschenmassen wurde verbessert.

Eine Reihe geringfügiger visueller Probleme wurden behoben, die bei der Beleuchtung, der Darstellung von Schatten, Gelände und Vegetation auftreten konnten.

PC: Verschiedene zusätzliche Grafikprobleme im Zusammenhang mit DLSS wurden behoben.

Quests