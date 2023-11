Starfield-Spieler investiert 340 Stunden, um den perfekten Außenposten zu bauen

Dieser Außenposten ist wirklich beeindruckend.

Nachdem ihr euere Raumstation in Starfield gestaltet habt, geht es für die meisten an den Außenposten. Dieser kann ebenfalls ganz nach eigenem Geschmack eingerichtet werden und als Basis dienen, wenn ihr euch nach einem Zuhause sehnt.

Ein Spieler hat nun das Ergebnis von 340 Stunden Arbeit geteilt und präsentiert den Außenposten im reddit-Forum. GamePro zeigt euch das fulminante Bauwerk.

Starfield-Spieler benötigt 340 Stunden für traumhaften Außenposten

Wie sieht der Außenposten aus? Der Spieler zeigt seinen Paradiso-Außenposten, der vom Schlafzimmer aus eine beeindruckende Aussicht hat. Das Zimmer ist fast vollständig verglast, sodass es einen nahezu 360-Grad-Ausblick bietet.

Die anderen Räume sind ähnlich aufgebaut. Egal ob Ausstellungs- oder Besprechungsraum, fast jedes Zimmer bietet diese sagenhafte Aussicht. Es gibt sogar ein Erholungszimmer, bei dem die Sitzmöbel nach außen gerichtet sind, um die Sicht zu genießen.

Seinen Außenposten könnt ihr hier sehen:

In der unteren Etage gibt es weitere Räume, in denen beispielsweise Billard gespielt werden kann. Sein Außenposten besteht aus mehreren Gebäuden, die ähnlich aufgebaut sind. Es ist also deutlich zu merken, wie viel Zeit und Mühe der Spieler in den Außenposten investiert hat.

Sowohl die Größe als auch die Detailverliebtheit sind beeindruckend. Der Spieler gibt an, dass das Bauen des Außenpostens eine der besten Features des Spiels ist. Er weiß, dass andere Spieler solche Bau-Features hassen, doch der User „liebt es absolut“.

Das sagt die Community zum Mammutprojekt

Was halten andere Spieler davon? In den Kommentaren zeigen sich viele User begeistert von dem Außenposten. Ein User findet selbst, dass er zu dumm zum Bauen solcher Außenposten sei und schaut sich lieber die coolen Außenposten anderer Spieler an.

Es gibt beispielsweise einen weiteren Außenposten, bei dem ein Spieler 100 Stunden investiert hat, um eine Fabrik zu errichten. Der Post hat mittlerweile über 22.000 Likes ergattern können.

Die Spieler fragen sich allerdings, wieso die Sitze im Schlafzimmer zum Bett hin gerichtet sind. Diese Frage konnte der Spieler leider nicht beantworten. Doch abseits davon sind die User hellauf begeistert und einige nehmen sich sogar Inspirationen von dem Bau mit.

Was haltet ihr von dem Außenposten? Würdet ihr so viele Spielstunden investieren?