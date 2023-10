Starfield vs Cyberpunk 2077: Dieser Cutscene-Vergleich tut schon fast weh

Diese Cyberpunk 2077-Szene gibt es fast genauso auch in Starfield, aber mit wichtigen Unterschieden.

Starfield macht einiges anders als Cyberpunk 2077. Klar, immerhin handelt es sich um zwei sehr unterschiedliche Spiele: In einem bereisen wir 1.000 Planeten, in dem anderen eine einzige Stadt. Aber trotzdem gibt es eine Szene, die inhaltlich fast genau gleich abläuft. Wie groß die Unterschiede dabei in der Inszenierung ausfallen, ist fast schon schmerzhaft.

Cyberpunk- und Starfield-Gegenüberstellung schmerzt beim Zusehen, aber der Vergleich hinkt natürlich auch ein bisschen

Darum geht's: Dieses Video stellt zwei Szenen aus Cyberpunk 2077 und Starfield gegenüber, die eine ähnliche Situation erzählen. Wir wollen den Inhalt eines Koffers haben und der Verkäufer fordert plötzlich den doppelten Preis, obwohl etwas anderes ausgemacht war. Drumherum gibt es noch ein bisschen Drama um Sitzen oder Stehen.

Gigantischer Unterschied: Die Bilder zeigen, wie unterschiedlich so eine Situation erzählt werden kann. Bei Cyberpunk 2077 gibt es sehr viel mehr Emotionen, mehr Bewegung sowie einen dynamischen, sich steigernden Soundtrack – und dadurch eine viel stärkere Spannung und Atmosphäre.

In Starfield passiert zwar eigentlich grundsätzlich dasselbe, aber dabei kommt eben sehr viel weniger Spannung auf. Das liegt eindeutig an der Inszenierung, die hier ohne große Dynamik oder Drama auskommen muss. Es gibt keinen anschwellenden Sound und die Protagonisten sitzen nur herum.

Hier könnt ihr euch den Vergleich ansehen:

Cyberpunk 2077 wirkt in diesem direkten Vergleich deutlich cooler und spannender. Das verdankt die Szene vor allem auch den gelungenen Animationen und dem Sound.

Wäre bei Starfield mehr Bewegung drin, könnte eine ähnliche Stimmung erzeugt werden, so fehlt aber eine richtig filmische Cutscene-Atmosphäre.

Das Video übertreibt aber natürlich maßlos bei dieser Gegenüberstellung: Cyberpunk 2077 war auch 2020 nicht bei allen Spieler*innen verhasst, im Gegenteil. An der Story und ihrer Inszenierung gab es auch seinerzeit nur wenig auszusetzen. Das war nicht das Problem, das Cyberpunk zum Launch hatte.

Gleichzeitig dürfte es auch nur wenig Menschen geben, die Starfield tatsächlich als "revolutionäres Next Gen-Gaming" bezeichnen, wie es hier beschrieben wird.

Die Stärken von Bethesdas SciFi-RPG liegen allerdings zugegebenermaßen nicht in der Kategorie 'mitreißende Erzählung in filmischen Zwischensequenzen', sondern vielleicht eher bei der Physik-Engine.

Findet ihr den Vergleich fair und gelungen? Welches der beiden Spiele mögt ihr lieber und warum?