Ihr habt Starfield auf dem Xbox-Event vermisst? Keine Sorge, bald gibt es neue Infos

Microsoft und Bethesda haben in ihrem gestrigen Showcase viele spannende Titel gezeigt, auf die sich Fans in den kommenden Monaten freuen können. Unter den Highlights befanden sich das ab sofort verfügbare Hi-Fi Rush und der Vampir-Shooter Redfall, der endlich ein finales Releasedatum im Mai spendiert bekommen hat.

Doch einige Fans haben das Sci-Fi-Abenteuer Starfield schmerzlich vermisst, denn seit der Verschiebung der Veröffentlichung von November 2022 auf die erste Jahreshälfte 2023 blieb es still um das Xbox-exklusive Rollenspiel. Doch Bethesda verspricht, dass es bald neue Infos zum Weltraum-Epos geben wird.

Starfield bekommt eigenes Showcase

In einem Blogpost wagen die beiden Verantwortlichen einen Blick in die Zukunft. Dort wird verraten, dass Starfield eine eigene Show bekommen soll, die sich momentan noch in der Planung befindet.

Was soll in der Show gezeigt werden? Das Showcase soll es Fans ermöglichen, einen „ausführlichen Einblick in den Stand des Spiels” zu erhalten. Demnach können wir uns vermutlich auf neue Trailer und Bilder freuen, die womöglich frisches Gameplay-Material liefern könnten.

Wann findet das Showcase statt? Microsoft und Bethesda konnten noch keine Angaben dazu machen, wann das Showcase stattfinden wird, da sich die Show aktuell noch in Planung befindet.

Dadurch, dass Starfield noch in der ersten Jahreshälfte von 2023 erscheinen soll, können wir den Zeitraum allerdings etwas eingrenzen. Da der Titel bis zum 30. Juni 2023 veröffentlicht werden soll und im Rahmen der E3 (13. bis 16. Juni 2023) andere Gaming-Highlights gezeigt werden sollen, dürfte Starfield bis Mai 2023 sein eigenes Showcase spendiert bekommen haben.

Hier könnt ihr euch die Zeit übrigens mit zehn neuen Fakten zum Spiel überbrücken:

13:44 Starfield - 10 neue Infos zum Bethesda-Rollenspiel

Starfield könnte bereits verschoben worden sein

Nachdem in der aktuellen Bethesda-Show das Releasedatum von Redfall bekannt gegeben wurde, spekulieren einige User auf Reddit nun, dass Starfield bereits verschoben worden sein könnte. Redfall erscheint erst am 2. Mai 2023, weshalb für einen Starfield-Release bis zum 30. Juni 2023 nicht mehr viel Zeit bleibt und sich beide Microsoft-Exklusivspiele nicht gegenseitig im Weg stehen sollen.

Wann könnte Starfield erscheinen? Auch die neuesten Gerüchte bestätigen die Vermutung. Demnach soll ein Insider erfahren haben, dass Starfield erst etwas später im Jahr 2023 erscheinen soll. Ein veränderter Steam-Eintrag zum Release von Starfield untermauert diese These.

Doch wie bei allen Spekulationen heißt es: Abwarten und Tee trinken. Spätestens mit dem kommenden Starfield-Showcase wissen wir, wann wir in das Weltraum-Abenteuer starten dürfen.

Was denkt ihr: Wird das Showcase den neuen Release verraten und falls ja, wann wird Starfield erscheinen?