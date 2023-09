Starfield Xbox-Headset im Angebot: Mit der Limited Edition könnt ihr euch wie ein Teil der Spielwelt fühlen

Bei GameStop gibt's die Starfield Limited Edition des Xbox Wireless Headsets jetzt zum Bestpreis.

Update: Leider war das Angebot kurz nach der Veröffentlichung unseres Artikels schon wieder ausverkauft. Wenn ihr das Headset trotzdem haben wollt, könnt ihr es immerhin bei MediaMarkt noch zum ursprünglichen Preis von 124,99€ bekommen. Bei den meisten anderen Händlern wird es inzwischen noch deutlich teurer verkauft oder ist gar nicht mehr verfügbar.

Ursprüngliche Meldung:

Starfield-Fans aufgepasst: GameStop hat offenbar noch Exemplare der Starfield Limited Edition des Microsoft Xbox Wireless Headsets übrig und bietet diese jetzt günstig an. Statt 124,99€ (UVP) zahlt ihr jetzt nur noch 99,99€. Damit ist der Preis nur noch so hoch wie die UVP des ganz normalen Xbox Wireless Headsets. Günstiger gab es die Starfield Limited Edition laut Vergleichsplattformen bislang noch nie.

GameStop macht bislang übrigens keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch verfügbar sein soll. Gut möglich, dass es schlicht so lange gültig bleibt, bis das Headset ausverkauft ist.

Was bietet die Xbox Wireless Headset Starfield Limited Edition?

Die Starfield Limited Edition des Xbox Wireless Headsets überzeugt nicht nur durch ihren Look, sondern verfügt auch über innere Werte.

Wie aus der Spielwelt: Die Xbox Wireless Headsets Starfield Limited Edition ist natürlich ganz im Look des Spiels gehalten und soll den Eindruck erwecken, als würde das Headset direkt der Welt des RPGs entstammen. Es ist größtenteils weiß und rot, bietet aber auch Elemente mit metallischem Glanz und Verzierungen wie die vier Striche in den Farben der Constellation und Aufschriften wie „Property of the Constellation“.

Perfekt angepasster Sound: Technisch ist die Starfield Limited Edition identisch mit dem normalen Microsoft Xbox Wireless Headset. Dieses zeichnet sich in erster Linie durch seinen hervorragenden App-Support aus, durch den ihr den Sound ganz an eure Vorlieben anpassen könnt.

Game-Chat-Balance & Bluetooth: Außerdem verfügt das Headset über einen Regler für die Game-Chat-Balance, den ihr bei Headsets von Drittherstellern oft nicht bekommt. Sogar Bluetooth als Alternative zur Verbindung per Xbox Wireless Protocol wird unterstützt, um das Headset auch mit Mobile-Geräten verwenden zu können. Für den relativ günstigen Preis sind das tolle Features.

