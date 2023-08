Starfield-Look für eure Xbox Series X? Dafür braucht ihr dank schicker Schutzhüllen keine neue Konsole

Starfield erscheint exklusiv für Xbox. Eure Series X könnt ihr jetzt im Design des Spiels einwickeln.

Starfield-Fans haben Glück: Wenn ihr Lust habt, auch eure Konsole im Design des neuen Bethesda-RPGs zu gestalten, müsst ihr dafür keine komplett neue Xbox Series X in einer limitierten Edition kaufen. Stattdessen bringt Microsoft Schutzhüllen auf den Markt, die ihr einfach um die Hardware wickelt. Das funktioniert offenbar sehr unkompliziert und kostet natürlich auch deutlich weniger als eine neue Konsole.

Starfield-Hülle für die Xbox Series X offiziell angekündigt, aber es dauert noch ein bisschen

Starfield-Design für die Xbox: Bisher gab es nur inoffizielle Möglichkeiten von Drittanbietern, die eigene Xbox Series X mit einem frischen Look aufzumöbeln. Der schwarze Kasten kann jetzt aber auch in mehreren coolen und offiziellen Varianten verschönert werden. Die Schutzhüllen umfassen zwei Tarnfarben-Varianten und ein Starfield-Design.

Wie das aussieht, könnt ihr euch in diesem Video ansehen:

So funktioniert's: Es handelt sich bei der Schutzhülle nicht um einen Aufkleber, sondern eine "Hightech"-Hülle, die um die Konsole gewickelt wird. So kann sie jederzeit auch wieder abgenommen werden. Es gibt natürlich Aussparungen an den wichtigen Stellen, um Lüfter, Anschlüsse und Kabel-Eingänge freizuhalten. Mit einem Klettverschluss wird die Hülle auf der Rückseite der Xbox Series X befestigt.

Das Starfield-Design der Schutzhülle passt natürlich ganz hervorragend zum offiziellen Xbox-Headset im Starfield-Look sowie zum entsprechenden Controller. Aber selbstverständlich haben einige talentierte Fans auch schon inoffizielle Starfield-Controller designt, die sich wirklich sehen lassen können.

Was kostet das? Ganz billig ist es nicht, für die Xbox Series X-Schutzhülle werden knapp 50 Euro fällig. Sie erscheint am 18. Oktober und eine andere Version mit "Mineral"-Tarnfarben-Look geht im November an den Start. Außerhalb Europas gibt es auch noch eine dritte Edition mit grau-weißem Camouflage. Warum es im deutschsprachigen Shop nur zwei Varianten gibt, bleibt unklar.

Die Schutzhüllen können jetzt schon vorbestellt werden. Im offiziellen Microsoft-Store ist die Starfield-Schutzhülle allerdings aktuell ausverkauft, wir müssen also erstmal auf Nachschub warten.

Wie gefällt euch das Design, was sagt ihr zum Preis und wie findet ihr die Idee der Schutzhüllen, die ohne Aufkleben auskommen?