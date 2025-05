Starsand Island ist ein tropisches Anime-Stardew Valley mit Hausbau-System a la Die Sims 4

Die neue Lebenssimulation Starsand Island schickt euch mit Anime-Grafik auf eine tropische Insel.

Die Lebenssimulation Starsand Island schickt euch auf eine tropische Insel mit Urlaubsflair, wo ihr in schicker Anime-Grafik und mit gemütlichem Gameplay entspannen könnt. Ganz vorne mit dabei sind Gartenarbeit, romantische Beziehungen und jede Menge freie Gestaltungsmöglichkeiten. Wir fassen euch die wichtigsten Infos zusammen.

Was ist Starsand Island?

Entwickler Seed Lab schickt euch in Starsand Island auf eine frei begehbare Inselgruppe, die mit der Zeit erweitert werden soll. Zwischen verschiedenen Gebieten von Strand bis Gebirge, Jahreszeiten und jeder Menge Magie tut ihr viele der Dinge, die aus anderen Genre-Vertretern wie Stardew Valley oder My Time at Sandrock bekannt sind. Beide Titel nennt Seed Lab übrigens selbst als Inspirationsquellen.

1:48 Starsand Island: Trailer stellt das neue Cozy-Game mit Anime-Look vor

Autoplay

Das auffälligste Alleinstellungsmerkmal ist der Artstyle, denn euch erwartet ein Anime-Look, der hin und wieder an die beliebten Märchenfilme von Studio Ghibli erinnert. Das ist auch kein Zufall, denn das legendäre Animationsstudio zählt laut Seed Lab ebenfalls zu den Inspirationsquellen des Spiels.

Die fünf wichtigsten Spezialisierungen:

Farming

Fischerei

Tierzucht

Crafting

Erkunden

Nach eurer Ankunft und der Charakteranpassung kümmert ihr euch um euren Garten, angelt, erkundet die Spielwelt zu Fuß oder mit Fahrzeuge. Außerdem freundet euch mit über 40 NPCs aus der Nachbarschaft an. Das schließt natürlich auch romantische Beziehungen mit ein, für die mindestens sechs Charaktere im Laufe der Hauptstory ausgearbeitete Hintergrundgeschichten bekommen. Mehr sind bereits geplant.

Ebenfalls angedeutet werden actionlastige Kämpfe gegen Monster in antiken Ruinen auf der Insel. Ihr solltet aber kein ausgefeiltes Kampfsystem erwarten.

Detailliertes Bauen - sogar auf dem Wasser

Den Gameplay-Teasern auf Kickstarter nach zu urteilen, könnt ihr eure Gebäude mit frei platzierbaren Objekten und detaillierten Einstellungsmöglichkeiten für Wände und Dächer vergleichsweise individuell gestalten und seid offenbar nicht auf vorgegebene Grundrisse angewiesen.

Damit könnte das Spiel im Vergleich zu Titeln wie Animal Crossing oder Disney Dreamlight Valley einen größeren Schritt in Richtung komplexer Bau-Systemen wie beispielsweise in Die Sims 4 machen, was wiederum viele Möglichkeiten für das Design eurer Insel bedeuten würde.

Außerdem plant Seed Lab, dass ihr auch auf dem Meer um die Insel herum schwimmende Häuser errichten könnt. Die könnt ihr dann mit Booten erreichen, die ihr neben Skateboards und Motorrollern selbst steuern könnt.

Starsand Island soll Ende 2025 bei Steam als Vollversion erscheinen, vorher soll es auch noch einen Playtest geben. Konsolen-Versionen für PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch sind bereits in Arbeit, werden aber erst später veröffentlicht.

Was denkt ihr: Klingt Starsand Island nach einem Spiel, das euch gefallen könnte?