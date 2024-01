State of Play offiziell angekündigt: Nächster Sony-Showcase hat endlich einen Termin

Der Termin für die State of Play steht endlich fest.

Nach all den Gerüchten hat Sony endlich bekanntgegeben, wann der nächste PlayStation-Showcase ansteht. In Form einer neuen State of Play-Ausgabe bekommen wir in schon wenigen Tagen endlich neue Updates zu bereits angekündigten Spielen, aber voraussichtlich auch Neuankündigungen gezeigt.

Wann findet die State of Play statt? Am 31. Januar 2024

Am 31. Januar 2024 Um wie viel Uhr geht die Show los? Um 23:00 Uhr deutscher Zeit

Um 23:00 Uhr deutscher Zeit Wie lange dauert das Event? ca. 40 Minuten

So schaut ihr die State of Play im Livestream

Falls ihr den Showcase live mitverfolgen wollt, könnt ihr das über die offiziellen PlayStation-Kanäle auf YouTube und Twitch tun:

Immer aktuell dank GamePro: Alle wichtigen Ankündigungen und Trailer findet ihr nach der Show auch direkt auf GamePro.de.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das wird auf der State of Play gezeigt

Neben dem Termin ist die zweite große Preisfrage natürlich, welche Spiele wir beim Event zu sehen bekommen. Neue (Gameplay-)Trailer, Release-Termine, weitere Updates und sogar Neuankündigungen könnten auf uns zu warten.

Ganz oben auf der Liste stehen Rise of the Ronin und Stellar Blade. Diese beiden Titel werden definitiv zu sehen sein, wie der offiziellen Ankündigung zu entnehmen ist. Daneben wird es weitere Spiele zu sehen geben, insgesamt sollen es mehr als 15 sein.

1:42 Rise of the Ronin ist das neue PS5-Exclusive der Nioh-Macher mit Japan-Setting

Noch mehr Titel in der Verlosung

Gerüchte zu den auf der State of Play mutmaßlich gezeigten Titeln gab es in der jüngeren Vergangenheit einige. Dazu zählt unter anderem Death Stranding 2. Insider billbil-kun will angeblich sogar schon wissen, dass es "On the Beach" als Beinamen trägt.

Gerüchte zu einer Veröffentlichung von Until Dawn auf PS5 und PC gab es ebenfalls bereits. Hier könnte womöglich die Ankündigung anstehen. Gleiches gilt für ein neues Metro-Spiel, bei dem es sich aber angeblich um ein VR-Spiel handelt.

Weitere Titel die laut Insidern und Leakern angeblich gezeigt werden: Ein neues Sonic-Spiel, Silent Hilld 2 Remake und Judas. Letzteres ist der neue Shooter der BioShock-Macher, von dem wir lange nichts mehr gehört haben.

Was glaubt ihr, was zeigt Sony alles auf seinem PlayStation-Showcase? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.