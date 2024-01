State of Play: Leaker nennt möglichen Termin und 8 Spiele, die dort auftauchen sollen

Final Fantasy 7: Rebirth ist einer der logischen Kandidaten für einen Auftritt auf der nächsten State of Play.

Dass wir bald mit der State of Play einen neuen Showcase erwarten dürfen, in dem Sony uns mehr zu kommenden Spielen zeigt, dürfte quasi sicher sein. Immerhin fand das Event auch in den letzten drei Jahre im Februar statt und gleich mehrere verlässliche Insider deuteten eine Wiederholung auch in diesem Jahr an.



Mit Shpeshal_Nick gesellt sich nun eine weitere vertrauenswürdige Quelle hinzu – und die nennt sogar ein konkretes Datum.

Nächste State of Play findet vielleicht noch im Januar statt

Bereits Giant Bomb-Journalist Jeff Grubb als auch der PlayStation-Insider billbil-kun sprachen vor einigen Tagen davon, dass die nächste State of Play nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Im Februar wird es sicherlich soweit sein, vielleicht sogar schon am 31. Januar. Shpeshal_Nick schließt es zumindest nicht ganz aus, dass das Event schon übermorgen stattfinden könnte – allerdings müsste Sony sich dann mit einer Ankündigung beeilen.

Im gleichen Atemzug nennt er, wenn auch etwas kryptisch, einige Spiele, die seiner Meinung nach auf dem Showcase gezeigt werden:

"Am 31. (ungefähr) werden die Ronins auferstehen, wir werden gestrandet sterben, eine Wiedergeburt erleben und Kojima wird sich seinen Traum erfüllen. Sonic wird im Schatten seiner Generation leben, während die Hügel bis zum Morgengrauen schweigen werden, wenn du die Metro nehmen musst. Seien Sie dabei nur kein Judas.

Ronins die auferstehen, gestrandet sterben, Wiedergeburt – mit diesen und weiteren offensichtlichen Anspielungen teast der Leaker wohl folgende Spiele für die kommende State of Play an:

Dass sich "Kojima einen Traum erfüllt", klingt ebenfalls wie eine Andeutung, die sich aber nur schwer zuordnen lässt. Vielleicht geht es ja um den Film, von dem er immer mal wieder sagt, dass er den gerne machen würde?

Rise of the Ronin ist das neue PS5-Exclusive der Nioh-Macher mit Japan-Setting

Bei Metro soll es sich laut neuen Informationen von Insider Gaming übrigens um Metro Awakening handeln, das in den “kommenden Tagen enthüllt wird”. Statt eines klassischen Konsolenspiels, soll es aber ein VR-Titel sein. Sollte das stimmen, wird das nächste Metro also für die PlayStation VR 2 herauskommen.

Wie immer gilt bei all dem aber: Es handelt sich nur um Gerüchte. Wann Sony letztendlich die Show abhält und was wirklich alles gezeigt wird, können wir nicht mit Sicherheit sagen.

Was sagt ihr zum möglichen Lineup? Und was glaubt ihr, wann die State of Play tatsächlich stattfinden wird?