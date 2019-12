Heute, am 10. Dezember 2019, hat Sony im Rahmen einer neuen State of Play eine Reihe neuer Ankündigungen und Updates veröffentlicht. In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Infos, die während der ca. 20 minütigen Show enthüllt wurden. Dazu gehören einige Highlights wie Resident Evil 3 Remake oder Ghost of Tsushima, auch wenn euch der Auftritt von letzterem vielleicht etwas enttäuschen wird (kleine Vorwarnung).

Resident Evil 3 & Resistance sind offiziell!

Capcom hat bereits den Multiplayer-Ableger Resistance angekündigt und nun wissen wir auch ganz offiziell bescheid: Resident Evil 3 Remake ist unterwegs! Das sieht genauso schick aus, wie die Neuauflage des zweiten Teils. Resistance ist als Mehrspielerteil direkt mit im Paket enthalten.

Am 3. April 2020 geht es bereits los!

Mehr Infos dazu:

Resident Evil 3 - Remake offiziell angekündigt

Ghost of Tsushima - Mehr dazu auf den TGA

Nach langer Stille gab es nun auch einen neuen Trailer zum heiß ersehnten, vermutlichen letzten PS4-Exklusive. Allerdings gibt es auch gleich eine kleine Enttäuschung für Ghost of Tsushima-Fans. Neue Infos gab es nämlich noch nicht. Die erwarten uns allerdings schon bald bei den Game Awards 2019.

Die Preisverleihung startet bei uns am 13. Dezember um 02:30 Uhr nachts. Wir schauen uns die Show live an und informieren euch hier so schnell wie möglich, sobald etwas Neues angekündigt wird. Nach diesem fiesen Teaser hoffen wir, dass es etwas Größeres wird.

Untitled Goose Game für PS4

Das beliebte Indie-Spiel Untitled Goose Game um eine fiese Gans kommt nun ganz offiziell auch für die Playstation 4. Als hinterhältiger Vogel müsst ihr so viele Menschen wie möglich zur Weißglut treiben und ihnen ihre Habseeligkeiten klauen.

Die Ps4-Version erscheint am 17. Dezember 2020 für PS4.

Spellbreak - ein neues Battle Royale

2020 kommt ein neues Battle Royale-Spiel auf die PS4. Das besondere: Alle Spieler übernehmen in Spellbreak die Rolle von Magiern in einer klassischen Fantasy-Welt. Im Frühling soll es eine offene Beta geben, bei denen ihr euch ausprobieren könnt.

Dreams kommt am Valentinstag

Mit einem Trailer hat Entwickler Media Molecule den Story-Modus vom kreativen Baukasten Dreams angekündigt. Da der Early Access vor kurzem beendet wurde, steht der vollständige Release des Spiels an. Los geht es am Valentinstag! Ab dem 14. Februar könnt ihr die Vollversion selbst erleben.

Superliminal

Ebenfalls mit einem neuen Trailer gibt es neue Eindrücke zum bereits angekündigten Superliminal. Hier müsst ihr mit unterschiedlichen Perspektiven spielen, um Rätsel zu lösen.

Paper Beast erscheint bald für PS VR

Auch für Playstation VR gibt es Neuigkeiten. Im Spiel Paper Beast erkundet ihr eine Welt, die von Tieren bevölkert wird, die aus Papier gefaltet sind. Als Spieler können wir auch die Umgebung beeinflussen und Terraforming betreiben. Was genau das Ziel des Spiels ist, wird aus dem Video zwar noch nicht deutlich, aber einzigartig sieht's zumindest schonmal aus. Paper Biest erscheint im Frühjahr 2020.

Kingdom Hearts 3: ReMind hat einen Release-Termin

Fans warten schon länger auf den ersten DLC zu Kingdom Hearts 3. In den ersten Trailern haben wir bereits einige Charaktere und Details zur Handlung kennengelernt. Im neuen Video gibt es nochmal ein paar Infos und weitere Szenen aus dem Spiel zu sehen.

Die Erweiterung erscheint am 23. Januar 2020.

Predator: Hunting Grounds hat einen Release-Termin

Ab dem 24. April könnt ihr euch im asynchronen Multiplayer von Predator: Hunting Grounds gegenseitig durch den Dschungel jagen. Das PS4-exklusive Multiplayer-Spiel verzichtet auf einen Einzelspieler-Modus und schickt euch 1 gegen 4 in die Schlacht.

Linda hat es bereits spielen können:

Das steckt hinter dem PS4-exklusiven Shooter

Babylon's Fall

Square Enix hat ihr 2018 angekündigtes Spiel Babylon's Fall mit einem neuen Trailer näher vorgestellt. Auf den ersten Blick fühlten wir uns an Nier: Automata erinnert, allerdings fällt das Setting mittelalterlicher aus. An magischen Angriffen und hellen Effekten mangelt es jedenfalls nicht.

Mehr Infos zum Action-Spiel sollen im Sommer 2020 folgen.