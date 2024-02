State of Play im Februar kommt bei uns später als gedacht - Alle Infos zu Startzeit, Livestream und mehr

Bei der nächsten State of Play dreht sich alles um Final Fantasy 7 Rebirth.

Nicht einmal eine Woche nachdem Sony seinen ersten PlayStation-Showcase des Jahres abgehalten hat, schließen sie direkt mit einer weiteren State of Play an. Dabei soll das kommende RPG Final Fantasy 7: Rebirth im Fokus stehen. Allerdings wird die Uhrzeit diesmal um einiges weiter hinten als beim letzten Livestream liegen. Wir fassen alle wichtigen Infos vorab zusammen.

Wann findet die nächste State of Play statt? Durch die Zeitverschiebung geht es bei uns erst am 7. Februar 2024 los.

Durch die Zeitverschiebung geht es bei uns erst am los. Um wie viel Uhr geht's los? Der Livestream startet um 00:30 Uhr deutscher Zeit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

So könnt ihr den Livestream der State of Play schauen

Wollt ihr den Showcase trotz der späten Stunden live mitverfolgen, könnt ihr das ganz einfach über die offiziellen YouTube- und Twitch-Kanäle von PlayStation tun.

Was wird auf der State of Play im Februar gezeigt?

Bislang ist nur ein Spiel für die neue State of Play bekannt, nämlich Final Fantasy 7: Rebirth. Und das wird wohl auch so bleiben, auf dem offiziellen PlayStation-Blog klingt es nämlich ganz danach, als wäre es das einzige Spiel, das beim neuen Showcase einen Auftritt bekommt:

Schaut euch Dienstag [bei uns Mittwoch, Anm. d. Red.] eine State of Play an, bei der sich alles um Final Fantasy VII Rebirth dreht.

Bekommt Final Fantasy 7 Rebirth eine Demo?

Laut eines Leaks der ziemlich verlässlichen Seite PlayStation Game Size wird angeblich auch eine Demo zum Spiel auf der State of Play angekündigt. Außerdem sollen wir für das Spielen das ingame-Item "Kupo-Anhänger" verdienen können:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ob die Demo dann sofort spielbar ist – wenn sie denn überhaupt kommt – wissen wir aktuell noch nicht. Da FF7 Rebirth aber bereits am 29. Februar erscheint, wäre es durchaus denkbar. Zuletzt hatte auch FF16 kurz vor Release eine kostenlose Demo bekommen.

Alle wichtigen Ankündigungen der letzten State of Play vom 31. Januar haben wir euch im Übersichtsartikel zusammengefasst:

Mehr zum Thema State of Play im Januar: Alle Ankündigungen des PS5-Showcases in der Übersicht von Eleen Reinke

Während die neue State of Play sich voll und ganz auf FF 7: Rebirth fokussieren will, gab es beim letzten Showcase Infos zu allerhand kommenden Spielen, darunter Rise of the Ronin, Dragon's Dogma 2 und der Fortsetzung zu Death Stranding. Mehr Infos zu diesen und weiteren gezeigten Spielen findet ihr oben in der Übersicht.

Was wünscht ihr euch von der FF7-State of Play?