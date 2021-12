State of Play: Sony plant angeblich noch dieses Jahr ein großes Showcase

Sonys State of Play-Events werden von Fans in der Regel heiß erwartet. Die können sich womöglich auf ein weiteres großes Showcase der PS5-Macher*innen freuen. Laut verschiedenen Leaks soll die nächste State of Play nämlich noch 2021 stattfinden und da wir uns mit großen Schritten dem Jahresende nähern, ist nicht mehr viel Zeit. Sollten die Gerüchte stimmen, könnten wir also innerhalb der nächsten zweieinhalb Wochen noch ein großes PlayStation-Event beschert bekommen.

Nächste Sony-State of Play könnte schon sehr sehr bald stattfinden

Darum geht's: Sony zeigt bei den eigenen State of Play-Events normalerweise viele Trailer zu hauseigenen Spielen. Teilweise werden komplett neue Spiele enthüllt und es hagelt Ankündigungen, oft sind aber natürlich auch Trailer oder Gameplay-Videos zu bereits angekündigten Titeln zu sehen. Manche State of Play-Shows konzentrieren sich auf große Sony-Blockbuster, andere auf konsolenexklusive PS5-Indiespiele.

Nächste State of Play: Die Game Awards 2021 liegen gerade erst hinter uns, da taucht am Horizont schon das nächste potentielle Großereignis des Videospieluniversums auf. Sony soll eine eigene State of Play in der Pipeline haben, die innerhalb der nächsten Wochen stattfinden könnte. Das erklären jedenfalls einige Insider, die sich wiederum auf ihre eigenen, anonymen Quellen berufen.

Wie wahrscheinlich ist das?

Einigermaßen. Bis es Ankündigungen von offizieller Seite gibt, müssen wir hier noch Vorsicht walten lassen. Aber zumindest klingt das Ganze nicht komplett unseriös. Immerhin kommt die Nachricht aus mehreren verschiedenen Quellen und beide Leaker sind keine unbeschriebenen Blätter.

AccNGT hat beispielsweise korrekt die Ankündigung von Star Wars Eclipse bei den Game Awards vorhergesagt. Allerdings betonen beide Insider auch, dass sie sich nicht hundertprozentig sicher seien.

Noch kein genaues Datum: Falls ihr euch jetzt fragt "Wann ist die State of Play?", können wir leider noch keine befriedigende Antwort samt exaktem Datum liefern. Aber immerhin erklärt Insider Foxy, dass bis zum Ende dieser Woche eine Ankündigung des Events oder mehr entsprechende News in dieser Richtung um die Ecke kommen soll.

Das könnte gezeigt werden: Theoretisch gibt es sehr viele Möglichkeiten: Horizon Forbidden West oder God of War: Ragnarök sind immer zwei sehr heiße Kandidati*innen, weil die PS5- und PS4-Blockbuster natürlich absolut heiß erwartet werden. Aber vielleicht hat Sony auch noch unangekündigte Highlights in der Hinterhand oder stellt kleinere Titel vor, die noch unbekannt sind.

Wünscht ihr euch noch eine State of Play 2021? Was würdet ihr da gerne sehen?