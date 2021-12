Diese PS5 im abgefahrenen God of War-Look macht sogar Odin neidisch

Im nächsten Jahr - sofern Thor es will - soll God of War Ragnarök endlich erscheinen und Kratos' erstes Abenteuer auf der PS5 bieten. Noch wissen wir nicht, ob Sony den Launch mit einer eigenen God of War-PS5 feiern wird, die in limitierter Auflage (wie jede PS5, hehe) erscheint. Aber selbst wenn, derart aufwändig und detailliert wie die PS5, die jetzt ein God of War-Fan gebastelt hat, würde das offizielle Produkt wohl ohnehin nicht werden.

Der God of War-Overkill in Sachen PS5-Design

Wie sieht die Konsole aus? Hinter dem Reddit-Profil u/Fan2fanbr steckt ein Hobby-Bastler-Pärchen aus Brasilien, das offenbar eine Freude daran hat, PlayStation-Konsolen mit riesigem Aufwand im Look bekannter Spiele erscheinen zu lassen. Vor ein paar Tagen hatten wir euch schon eine Red Dead Redemption 2-Konsole gezeigt - jetzt folgt eine rustikale, mit Holz vertäfelte God of War-PS5, die (fast) genauso auch in Midgard herumstehen könnte.

Leicht an ein Buch errinnernd, wirkt die PS5 mit goldenen Details beschlagen und auf den Faceplates prangt jeweils Kratos' Schild und dessen Leviathan-Axt sowie das Hand-Symbol, dass seine verstorbene Frau hinterlassen hat. Auf dem Inlay der Konsole ist das God of War-Logo zu sehen, ebenso wie auf Standfuß, der einem Holzfass ähnlich sieht.

Besonderes Götter-Schmankerl: Der sprechende Kopf von Mimir hängt, fein ausgearbeitet, an der Seite der Konsole herab - ebenso wie er es an der Hüfte von Kratos macht. In Sachen Detailverliebtheit ist diese PS5 wirklich kaum noch zu toppen.

Noch mehr coole PS5-Exemplare

Mehr von Fan2fanbr ist auf dessen Instagram-Seite zu sehen. Hier werden die Faceplates und modifizierten Konsolen wie kaufbare Produkte beworben, ein Preis für die Einzelstücke ist aber nicht auszumachen. Gut möglich, dass es am Ende nicht möglich sein wird, die PS5-Designs tatsächlich zu kaufen. Was das Bastel-Ehepaar allerdings betont: Trotz massiver Modifizierung soll die Konsole nicht Gefahr laufen, zu heiß zu werden. Das habe man mit Messungen der Temperatur sichergestellt.

Wo wir schon bei besonderen PS5-Designs sind:

Die God of War-PS5 ist optisch an das aktuellste Spiel angelehnt. Gut möglich, dass mit dem Release von God of War Ragnarök noch Figuren und Symbole hinzukommen, die hier noch viel besser auf eine PS5 passen würden. Leider gibt es noch keinen Termin für den Release, geplant ist das Sequel aber für das Jahr 2022.

Würdet ihr euch eine derart detaillierte PS5 ins Wohnzimmer stellen?